42 Stunden für Kinderspielplatz in Haidershofen

Bereits zum dritten Mal in Folge nahm die Landjugend Haidershofen am Projektmarathon teil. Am Freitag um 18 Uhr erfolgte der Start und die Landjugendmitglieder bekamen von der Gemeinde, vertreten durch Vizebürgermeisterin Monika Fürst und Gemeinderat Christoph Schachermayr, die Aufgabe gestellt, eine Einfriedung, Sanierung und Optimierung des Kinderspielplatzes in der Zellhofersiedlung durchzuführen.

Noch in derselben Stunde wurden vier Teams eingeteilt. Sie erkundeten die Lage am Spielplatz und starteten mit den Planungsarbeiten. Genau 42,195 Stunden hatten die 36 motivierten Landjugendmitglieder Zeit, um die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Das Projekt wurde unter das Motto „Die drei S: sorglos – sicher – spielen“ gestellt.

Bei der Präsentation und Projektübergabe am Sonntag um 13 Uhr konnten zahlreiche Gäste und Interessierte sowie Vertreter der Bezirks-Landjugend begrüßt werden. Es freuten sich alle Landjugendmitglieder, das fertige Ergebnis zu präsentieren, das sie mit vollem Eifer und Motivation geschaffen haben. „Es wurde ein Holzzaun rund um den Kinderspielplatz gebaut, damit dieser von den landwirtschaftlichen Grundstücken abgegrenzt ist. Die bestehenden Spielgeräte wurden abgeschliffen und neu gestrichen, ebenso wurde die Sitzgelegenheit erneuert und eine Sandkiste errichtet. Rundherum wurde der Platz noch gesäubert und von Unkraut befreit“, schildert Obmann Florian Grünling. Auch die Zusatzaufgabe konnte gemeistert werden. Es wurden Obstbäume mit einem gelben Band markiert, was bedeutet, dass jeder Obst dieses Baumes mitnehmen oder ernten darf, damit es verwendet und nicht verschwendet wird. 65 Bäume im Gemeindegebiet wurden mit diesem Band markiert.

„Wir bedanken uns herzlich bei unseren Unterstützern der Firma Reitbauer für das Holz, Firma Niedermayr für den Schotter und bei Familie Perndl für die Holzbearbeitung“, ergänzte Leiterin Katharina Grünling. Vizebürgermeisterin Monika Fürst fand lobende Worte: „Danke an alle Landjugendmitglieder für diese hervorragende Leistung, die ihr in so kurzer Zeit geschafft habt.“

