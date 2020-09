Haag rundherum neu zu gestalten, so lautete die Aufgabe, die Bürgermeister Lukas Michlmayr und Bauhofleiter Johann Feuerhuber den Mitgliedern der Haager Landjugend am Freitag für den heurigen Projektmarathon stellten. 42 Stunden hatten die 35 Mitglieder Zeit, um an fünf Stellen im gesamten Gemeindegebiet aktiv zu werden. „Das ist ein sehr großes Projekt und von der Organisation her sehr herausfordernd“, war sich der Stadtchef der Schwierigkeit der Aufgabe durchaus bewusst.

Die Natur stand heuer ganz besonders im Mittelpunkt. So galt es etwa, neben der B42 insgesamt 80 neue Bäume in 20 unterschiedlichen Sorten zu pflanzen. In der Mitte der Bäume war ein Sinnesweg anzulegen, der aus zehn Feldern besteht, die mit unterschiedlichen Materialien wie Bruchschotter, Kies, Sand, Hackschnitzeln und Rindenmulch befüllt wurden. Außerdem gestaltete die Landjugend neben dem Haager Friedhof und neben dem Seniorenzentrum jeweils ein schönes Platzerl und schmückten dieses mit neuen, selbst gebauten Bänken. „Das war ein Wunsch der Bevölkerung. Ich habe immer wieder gehört, dass mehr Sitzgelegenheiten notwendig sind“, erklärt Lukas Michlmayr den Grund für diese Aufgabe.

Bei der Musikmittelschule bastelte die Landjugend einen neuen Schaukasten und verzierte den Platz mit Blumen. Gegenüber dem Tierpark pflanzte sie entlang der Weistracher Straße auch noch eine Baumallee mit Blut- und Spitzahornbäumen.

Sinnesweg schon vor Präsentation genutzt

Coronabedingt musste die Präsentation des Projekts „Haag blüht auf – Erholung in der Natur“ in kleinem Rahmen erfolgen. Daran, dass der Bürgermeister mit der Jugend seiner Stadt sehr zufrieden war, änderte dies aber nichts. „Sie haben die Aufgaben sehr gut gemeistert“, fand Michlmayr lobende Worte. Und auch die Bevölkerung nahm die Neuerungen in der Gemeinde schon an. Schon vor der Präsentation marschierten die Ersten bereits über den Sinnesweg.