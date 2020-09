Beim Projektmarathon am Wochenende bekamen die Haidershofner Landjugendmitglieder von Bürgermeister Manfred Schimpl und Vizebürgermeisterin Monika Fürst die Aufgabe gestellt, die über 25 Jahre alten Holzschilder bei der Ortsein- und -ausfahrt in Vestenthal neu zu gestalten sowie den Kinderspielplatz in Vestenthal zu optimieren.

Genau 42,195 Stunden hatten die 30 motivierten Landjugendmitglieder Zeit, sich kreativ zu betätigen und die Aufgabe zu erfüllen. Das Projekt wurde unter das Motto „Spielerisch Willkommen in Vestenthal“ gestellt.

„Die alten Ortstafeln stehen schon seit über 25 Jahren. Es war schon ein lang ersehnter Wunsch, diese zu erneuern. Als sich die Landjugend Haidershofen bei uns gemeldet hat, dass sie beim Projektmarathon mitmachen, wussten wir sofort, das ist die perfekte Aufgabe“, erklären Vizebürgermeisterin Monika Fürst und Bürgermeister Manfred Schimpl.

Für den Kinderspielplatz lauteten die Arbeitsaufgaben: Überarbeitung des Spielturmes, Sanierung und neu streichen der Holzteile, Aufbau und Befüllung einer neuen Sandkiste, Sträucher und Bäume schneiden, ausgrasen und Hang mit neuen Pflanzen bepflanzen. Der künstlerischen Freiheit waren bei diesem Projektmarathon keine Grenzen gesetzt.

„Bei all unseren Arbeiten haben wir die künftigen Kinder vor unserem inneren Auge gehabt und achteten darauf, alles kindgerecht und sicher zu gestalten“, schildert Landjugendleiterin Eva Heindler. Im kleinen Rahmen sowie per Stream auf Facebook wurde am Sonntag das fertige Projekt präsentiert.

„Eine hervorragende Leistung von den Landjugendmitgliedern, und das in so kurzer Zeit“, stellte Bürgermeister Manfred Schimpl fest. „Unsere Erwartungen bei diesem Projekt wurden eindeutig übertroffen!“