Landjugend Haidershofen zum dritten Mal vergoldet

Bereits zum dritten Mal in Folge nahm die Landjugend Haidershofen am Projektmarathon teil. Die Landjugendmitglieder erhielten von Vizebürgermeisterin Monika Fürst und Gemeinderat Christoph Schachermayr die Aufgabe, in 42,195 Stunden den Kinderspielplatz in der Zellhofersiedlung einzufrieden, zu sanieren und zu optimieren. Dafür holte die Landjugend beim Tag der Landjugend in Wieselburg nun zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung in Gold.

Das Projekt war unter das Motto „Die drei S“– sorglos, sicher, spielen“ gestellt worden. Es wurde ein Holzzaun rund um den Kinderspielplatz gebaut, damit dieser von den landwirtschaftlichen Grundstücken abgegrenzt ist, die bestehenden Spielgeräte wurden abgeschliffen und neu gestrichen. Ebenso wurden die Sitzgelegenheiten erneuert sowie eine Sandkiste errichtet. „Wir sind sehr stolz auf unsere Landjugend. Danke, dass sie sich von Jahr zu Jahr bereit erklärt, am Projektmarathon teilzunehmen und mit ihren Projekten die Gemeinde gestaltet“, freuen sich Bürgermeister Michael Strasser und Vizebürgermeisterin Monika Fürst über das gelungene Projekt.

