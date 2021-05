Un-glaubliche 132 Gruppen mit mehr als 3.000 Mitgliedern aus allen vier Vierteln Niederösterreichs stellten sich im Herbst 2020 der Herausforderung, im Rahmen des Projektmarathons 42 Stunden für den guten Zweck zu arbeiten. Sie alle leisteten dabei Großes und konnten beeindruckende Ergebnisse präsentieren. In Summe wurden von den Burschen und Mädels mehr als 100.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Insgesamt 43 goldene, 47 silberne und 36 bronzene Auszeichnungen wurden nun am Wochenende dafür vergeben.

Beim Projektmarathon erhält jede Gruppe eine Aufgabenstellung, die binnen 42,195 Stunden erledigt werden muss. Diese Aufgabe wird von einem Projektbetreuer der Landjugend und der zuständigen Gemeinde beschlossen und bis zum Tag der Ausführung geheim gehalten. Die vielfältigen Aufgaben reichten diesmal vom Gestalten von Rastplätzen und Wanderwegen über den Bau von mehreren Aussichtsplattformen bis hin zur Errichtung eines Beachvolleyballplatzes.

Nach Bekanntgabe des Projekts am Freitag starten die Teams sofort mit der Planung und Ausführung der Aufgaben und können selbst Zusatzaufgaben gestalten. Am Sonntag muss das Projekt der Gemeinde präsentiert werden. Zusätzlich zur Ausführung muss die Gruppe eine Mappe gestalten und einen Webblog auf www.projektmarathon.at führen, auf dem sie ihre Arbeitsschritte und besondere Momente dokumentieren. Abschließend erfolgt die Präsentation des Projektes vor einer Jury.

Glückwünsche von höchster Stelle

All diese Komponenten führen zu dem Ergebnis, das jetzt in einer Online-Sendung auf Facebook, YouTube und Instagram verkündet wurde. Den Landessieg holte sich dabei die Landjugend Göstling an der Ybbs. 40 Burschen und Mädels errichteten im Ortszentrum unter dem Projekttitel „AussichtsReich“ eine Aussichtsplattform in rund vier Metern Höhe. Hervorragend abgeschnitten haben auch die Landjugend-Gruppen aus der Kleinregion Mostviertel Ursprung. Die Gruppen aus Behamberg, Ernsthofen, Haag und Haidershofen wurden für ihr Projekt mit Gold ausgezeichnet.

Unter dem Titel „Aussischaun & fias Foto locha, in Behamberg kau ma des supa mocha.“ hatte die Landjugend Behamberg die bereits bestehenden Wanderwege mit attraktiven Highlights ergänzt. In Ernsthofen wurde mit dem Projekt namens „A Platzerl fia di und mi“ der Pfarrbrunnen ansehnlicher gestaltet und der Bereich rundherum verschönert.

„Haag blüht auf – Erholung in der Natur“ lautete das Projekt der Haager Landjugend, die gleich mehrere Orte gleichzeitig verschönerte, Bäume pflanzte, Rastplätze und einen Sinneweg gestalteten. Durch das Projekt „Spielerisch Willkommen in Vestenthal“ der Landjugend Haidershofen begrüßen neue Ortstafeln nun die Besucher, und der erneuerte Spielplatz lädt vor allem Kinder zum Spielen und Toben ein.

Beglückwünscht wurden die ausgezeichneten Gruppen nicht nur von Landesobmann Norbert Allram und Landesleiterin Kerstin Lechner, auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf gratulierte in einer Videobotschaft ebenso wie der Landwirtschaftskammer-Vizepräsident Lorenz Mayr, der den Sieger im Studio verkündete.