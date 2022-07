Ennsdorf/Wallsee: Mit Straßenwalze gegen Wand gefahren

Werbung

Die zwei 18-jährigen Angeklagten sollen Ende April dieses Jahres versucht haben aus mehreren Baggern auf dem Weg nach Tschechien Sprit abzuzapfen. Auf einer Baustelle in Wallsee sollen sie auch eine Straßenwalze entdeckt haben, mit der einer von ihnen letztendlich gegen eine Wand fuhr.

Einer der Angeklagten gab an, dass die beiden vor der Tat zwei Tage lang nichts geschlafen hätten. Sie wollten den Großvater des zweiten Angeklagten besuchen, hatten aber weder genug Diesel um nach Tschechien zu kommen, noch genügend Geld um zu tanken.

Um Mitternacht herum seien die zwei Jugendlichen zur ersten Baustelle in Ennsdorf gekommen und hatten die Idee, bei einem der Bagger Sprit abzuzapfen. Dort schafften sie es, 30 Liter zu ergattern. Bei der zweiten Baustelle in Wallsee war es angeblich nur noch ein halber Liter.

Rückblickend keine gute Idee

Dort sollen sie auch die Straßenwalze entdeckt haben. Einer der beiden habe von einem Freund einen Universalschlüssel für Baustellen-Fahrzeuge bekommen, mit dem sie zuvor auch die Abdeckungen der Bagger geöffnet hatten. Mit diesem Schlüssel soll der Angeklagte die Straßenwalze gestartet haben und mit ihr herumgefahren sein, bis er in eine Wand krachte.

"Ich bin froh darüber, dass wir erwischt worden sind", meinte einer der Angeklagten. Die Festnahme soll ihnen gezeigt haben, dass ihr Verhalten falsch war. Trotzdem kam er nicht so glimpflich davon wie sein Kollege. Der Erstangeklagte muss lediglich 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Gegen den Zweitangeklagten gibt es allerdings noch zwei weitere Strafanträge. Er soll mit einem anderen Freund in St. Valentin ein Mitarbeiterfahrzeug der ÖBB entwendet und in einem Hotel in der Steiermark die Zeche geprellt haben. Auch in diesen beiden Fällen zeigte er sich geständig.

Da eine Diversion bei ihm nicht mehr möglich war, wurde der 18-Jährige zu 6 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er einer der Baufirmen einen Schadensersatz in der Höhe von 2.804 Euro zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

