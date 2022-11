Ertl strebt Qualitätssiegel „familienfreundliche Gemeinde“ an

Ertl strebt das Qualitätssiegel „familienfreundliche Gemeinde“ an und durchläuft dafür einen sogenannten „Auditierungsprozess“.

Ein erstes Informationsgespräch zum Projektstart fand in der Vorwoche zwischen Bürgermeister Josef Forster, der Auditbeauftragten, geschäftsführende Gemeinderätin Claudia Scharnreitner, und Tanja Wesely von der NÖ.Regional statt. Nun wird eine Projektgruppe installiert und es soll eine Bürgerbeteiligungsaktion in Form einer Umfrage stattfinden. Ertl bietet bereits viele Einrichtungen für Menschen aller Generationen. „Wir wollen das bestehende Angebot erfassen, verbessern und ausweiten“, sagt Forster. Dazu finden zwei Workshops statt. Im ersten Workshop im Februar 2023 wird der Ist-Bestand an familienfreundlichen Angeboten erhoben, im zweiten werden bedarfsgerechte Umsetzungsmaßnahmen ausgearbeitet. Der Auditierungsprozess wird bis Ende Juni 2023 dauern.

