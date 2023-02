Jubiliäumsjahr in Wolfsbach: Festschrift ist erschienen

2003 war das Jahr der Markterhebung von Wolfsbach. Schon damals wurde eine Festschrift mit kurzen Beiträgen über die frühen Anfänge des Ortes in der Karolingerzeit sowie die Pfarr- und Gemeindegeschichte herausgegeben.

Zudem haben sämtliche öffentliche Einrichtungen der Gemeinde, die Körperschaften, Schulen und Vereine ihre Geschichte in Wort und Bild dargestellt. Ergänzt wurden diese Ausführungen mit einem Überblick über die damalige wirtschaftliche Situation in der Landwirtschaft sowie auch bei den Gewerbe- und Handwerksbetrieben. „Um sich nicht zu wiederholen, war diesmal das Hauptaugenmerk auf die Entwicklungen der letzten 20 Jahre gerichtet“, weiß Schriftleiter Josef Penzendorfer zu berichten, der gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Anneliese Mayer diese überaus gefällige Broschüre im Umfang von 150 Seiten zusammengestellt hat. „Es kommen darin auch 22 (ehemalige) Wolfsbacher unterschiedlichen Alters und auch Zuzügler zu Wort, die kundtun, was für sie dieser Ort bedeutet“, verrät Anneliese Mayer.

Die Festschrift wird gemeinsam mit dem von Gemeinderat Alois Schmidbauer gestalteten Veranstaltungsfolder mit Jahresprogramm allen Gemeindebürgern von den Gemeinderäten persönlich und kostenfrei zugestellt.

1.200 Jahre Wolfsbach – das bedeutet 1.200 Minuten Kultur, 1.200 Minuten Gesundheit und auch 1.200 Minuten Sport. Derzeit werden noch Teilnehmer für den „Wings For Life World Run“ am 7. Mai gesucht, um im Rahmen dieses Laufevents auch eine Strecke von 1.200 Kilometern zurücklegen zu können. „Man kann laufen oder walken, ja sogar mit dem Rollstuhl fahren“, freut sich Robert Stolzlederer auf rege Teilnahme. Informationen gibt es unter 0680-4405850.

