Wie lautet der chemische Name für Kochsalz? Wie viele unterschiedliche Stammtöne gibt es? In wie viele Bezirke wird New York unterteilt? Diese und weitere Fragen, allesamt aus den Lehrbüchern von Unterstufen-Schulklassen, stehen im neuen ORF-III-Format „Quiz mit Klasse“ ab Freitag, 15. November, wöchentlich um 20.15 Uhr auf dem Prüfstand.

Bei dem Ratespaß für alle Generationen treten 15-jährige Schüler unterschiedlichster Schultypen aus ganz Österreich, unterstützt von ihren Klassen, gegeneinander an. Zur Seite steht jedem Team jeweils eine prominente Persönlichkeit, die bei der Beantwortung der kniffligen Fragen hoffentlich weit mehr als nur eine moralische Unterstützung ist.

HLW setzte sich gegen 82 Mitbewerber durch

Insgesamt wurden für die Show 82 Schulklassen aus ganz Österreich gecastet. Darunter auch die Klasse 1CH der HLW Haag. Und die reine Mädchenklasse konnte dabei überzeugen und wurde als eine von 18 Klassen für die Show ausgewählt. Als Sprecherinnen wurden Helene Thoma aus Dietach und Pia Stubauer aus St. Valentin ausgewählt. Prominente Quizpatin der Klasse wird die bekannte Moderatorin Ingrid Thurnher sein.

Nun fiebern die Schülerinnern, Klassenvorständin Gabriele Wagner und Schuldirektorin Waltraud Ehmayr der Aufzeichnung im ORF-Studio entgegen, die am 13. November stattfindet. Wann die Show mit der Klasse der HLW Haag letztendlich ausgestrahlt wird, steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest.