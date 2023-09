„Gehzeit.Karte“ für den Regionssieger St. Valentin

Der Radland-Preis rückt das Engagement der niederösterreichischen Gemeinden im Bereich der aktiven Mobilität in den Fokus. Im Rahmen des Wettbewerbs wurden im Vorjahr alle 573 Gemeinden und Kleinregionen in Niederösterreich aufgerufen, ihre bewusstseinsbildenden Projekte und Initiativen zur Förderung des Radfahrens und Zufußgehens einzureichen. Bei der Auszeichnungsfeier wurden dann aus 53 eingereichten Projekten die Gewinner des Radland-Preises bekannt gegeben. Als Regionssieger aus dem Mostviertel wurde die Stadtgemeinde St. Valentin gekürt.

Als Siegespreis gab es für die Gemeinden die von Radland Niederösterreich und NÖ.Regional entwickelten „Gehzeit.Karten", die in den letzten Monaten in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden konzipiert und nun feierlich übergeben wurden. „Klassischerweise werden in Karten die Entfernungen mit Hilfe von Längenangaben (Metern) angegeben. Um aber sichtbar zu machen, dass viele Ziele in nur wenigen Geh-Minuten erreichbar sind, werden bei der Gestaltung von ,Gehzeit.Karten' die Entfernungen in Minuten dargestellt,“ umschreibt Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland Niederösterreich, die Besonderheiten dieser Karten.

Diese individuell für St. Valentin erstellte Karte zeigt nun auf einen Blick, wie viele Geh-Minuten die wichtigsten Punkte in der Gemeinde auseinanderliegen. „Dabei sind unter anderem die Bushaltestellen, Freizeiteinrichtungen, die Kindergärten und Schulen, Sehenswürdigkeiten, Nahversorger und Gemeindeeinrichtungen eingezeichnet“, freut sich Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr über den besonderen Siegespreis.

Das nächste Mal wird der Radland-Preis im Jahr 2024 vergeben. Teilnahmeberechtigt sind auch dann wieder alle 573 niederösterreichischen Gemeinden und Kleinregionen.