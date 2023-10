St. Valentiner Naturfreunde radelten ins Etschtal

Ende September absolvierten die Naturfreunde aus St. Valentin den Etschtalradweg. Bei herrlichem, noch sommerlichem Wetter ging es vom Reschensee ausgehend nach Laatsch, wo die erste Nacht verbracht wurde. Tags darauf ging die Radtour weiter nach Tscherms, mit einem Abstecher nach Meran. Am nächste Tag folgte dann die längste Tour von Tscherms nach Mezzocorona über Bozen. Ein Teil der Gruppe fuhr noch über den Kalterer See.

Von Mezzocorona ging es am später weiter nach Rovereto mit einem kleinen Ausflug nach Trento. Die letzte Etappe führte dann von Rovereto nach Bussolengo. Zum Abschluss unternahm die Gruppe eine Stadtführung in Verona und ließ die Woche bei einem kleinen Stopp in Malcesine am Gardasee ausklingen. Insgesamt legten die Radler knapp 300 Kilometer zurück und genossen die herrlichen Ausblicke und die bestens ausgebauten Radwege in Italien.