Vom Nordkap bis nach Haidershofen für den guten Zweck

Radtouren hat Martin Mühlberger schon viele unternommen. So war er mit seinem Drahtesel samt Gepäckanhänger etwa wochenlang in Island und Neuseeland unterwegs. Die Tour, die Mühlberger am 25. Juli startete und die ihn vom Nordkap in Norwegen über Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen und Tschechien zurück nach Österreich führte, war dann aber doch etwas ganz Besonderes.

Im Gegensatz zu seinen früheren Touren absolvierte der Haidershofner die 3.688 Kilometer lange Strecke mit 18.500 Höhenmetern nicht gemeinsam mit seiner Frau Karin, sondern ganz alleine. „Ich werde sechs Wochen lang niemanden neben mir haben. Das wird eine mentale Geschichte“, war sich der Versicherungsangestellte schon vor seiner Abreise der Schwierigkeit der Aufgabe bewusst. Die Motivation dafür war aber groß, denn diese Radtour unternahm Martin Mühlberger nicht nur zum persönlichen Vergnügen, sondern für einen guten Zweck. Den Reinerlös spendet der Mostviertler nämlich an die vierjährige Marie aus Schiedlberg. Das Mädchen leidet an einer schweren, unheilbaren Muskelerkrankung und sitzt im Rollstuhl. Zu den Kosten für die vielen Therapien wollte Martin Mühlberger einen Beitrag leisten. Dass er nach seiner Rückkehr 18.000 Euro überweisen kann, hatte er sich aber nicht erwartet.

Dass man bei einem derartigen Abenteuer vor unerfreulichen Überraschungen nicht gefeit ist, musste Mühlberger sehr bald zur Kenntnis nehmen. „Am Flughafen von Oslo hab ich meinen Reisepass verloren und ich konnte erst am nächsten Tag weiterfliegen“, erinnert er sich an die so nicht geplante Anreise.

Das Rad, mit dem Martin Mühlberger seine Mammuttour durch acht Länder bestritt, wird Ende September versteigert. Der Erlös kommt auch der vierjährigen Marie zu Gute, die an einer schweren, unheilbaren Muskelerkrankung leidet. Foto: NOEN

Turbulenter Start mit einigen Hindernissen

Bevor er so richtig loslegen konnte, raubte ihm auch noch eine kaputte Tretkurbel den Schlaf. „Ich hab nicht gewusst, was ich tun soll. Ersatz hatte ich nicht mit“, betont der Mostviertler. Am nächsten Morgen stand dann aber wie gerufen ein Mann vor seinem Zelt, der sich sein Equipment ansah. Er brachte Mühlberger zu einem Sportgeschäft, in dem der Schaden sofort repariert wurde. Und weil aller schlechten Dinge bekanntlich drei sind, flog als Draufgabe noch Mühlbergers Zelt im Sturm davon. „Zwei Deutsche haben es zum Glück gefangen, weil sonst hätte ich mir ein neues kaufen müssen.“ Pech hatte der Hobbyradler in der ersten Woche auch mit dem Wetter. „Das Einzige, was ich nicht hatte, war Schneefall. Sonst war vom Sturm über Blitz und Hagel alles dabei. Schön geworden ist es erst am 1. August“, blickt Mühlberger zurück. Und dieser 1. August war ein ganz besonderer Tag: sein 60. Geburtstag. „Von Marie hab ich ein Video mit einem Geburtstagsständchen bekommen. Da habe ich schon ein paar Tränen verdrückt“, gibt Mühlberger zu.

Körperliche Probleme plagten Mühlberger, der im Schnitt 115 Kilometer pro Tag zurücklegte, nur zu Beginn der Tour, dafür waren diese gewaltig. Der enorme Gegenwind, gegen den er in Finnland zu kämpfen hatte, setzte ihn für einen Tag außer Gefecht. „Meine Oberschenkel waren so hart, dass ich nicht mehr gehen konnte. Ich war dann achtmal in der Sauna und hab meine Oberschenkel bei einer Gegenstromanlage massiert. Das hat so wehgetan, aber am nächsten Tag konnte ich wieder weiterfahren“, schildert Mühlberger. Abgesehen von 75 Kilometern, die er in Estland am Pannenstreifen auf der Autobahn zurücklegte, verlief die weitere Tour dann ohne große Probleme. Nach anstrengenden sechs Wochen wurde er am Freitag der Vorwoche in Haidershofen von einem rund 60-köpfigen Empfangskomitee begrüßt. Darunter befand sich auch Marie mit ihrer Familie.

Fahrrad wird Ende September versteigert

Rund 10.000 Euro hatte Martin Mühlberger für Marie durch Sponsoren bereits vor seiner Abreise gesammelt und zusätzlich ein Spendenkonto eröffnet, auf das fleißig eingezahlt wurde. Auch aus jedem Land, das Mühlberger durchquerte, trudelten Spenden von Menschen ein, denen er von seinem Projekt erzählt hatte. Mit den 18.000 Euro, die er schon überwiesen hat, will sich der Haidershofner aber noch nicht begnügen. Das Spendenkonto ist noch bis Ende des Monats offen. Außerdem versteigert er für Marie Ende September noch sein Rad (siehe Infobox).

