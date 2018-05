Die Gemeinden Behamberg und Haidershofen sind gefordert. Durch den starken Zuzug der letzten Jahre sind sie mit den Kindergartenplätzen am Limit, und auch die freien Plätze in der Tagesbetreuungsstätte für Kleinkinder, die vor zwei Jahren in Vestenthal in Betrieb ging, sind mittlerweile rar gesät.

Da kommt die Privatinitiative der Familie Hardegger gerade zur rechten Zeit. Denn sie plant, auf dem Familienanwesen in Ramingdorf eine Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder von eineinhalb bis sechs Jahren ins Leben zu rufen.

„Die Natur bietet so viel, viel mehr als jedes Spielzeug!“Doris Hardegger, Hardeggerhof in Ramingdorf

Schon jetzt ist der Hardeggerhof als Kinderparadies bekannt. Drei Mal wöchentlich öffnet Doris Hardegger die Bauernhoftore für ihre Spielgruppen. „Insgesamt kommen rund 60 Kinder und ihre Eltern auf den Hof, um sich mit der Natur und den Tieren auseinanderzusetzen“, erzählt die Kindergartenpädagogin, Volksschullehrerin und Kräuterpädagogin aus Leidenschaft.

