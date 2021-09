Mit einem großen Bezirksfeuerwehrfest, bei dem auch die Leistungsbewerbe ausgetragen werden sollten, wollte die Freiwillige Feuerwehr St. Peter/Au im Sommer 2020 ihr 150. Jubiläum begehen. Coronabedingt wurden die Planungen für dieses Festwochenende der Superlative auf Eis gelegt. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und so freuten sich die St. Peterer Florianis rund um Fest-Organisator Christoph Kammerhofer und Kommandant Philipp Deinhofer, das Geburtstagsfest mit einem Jahr Verspätung in etwas kleinerem Rahmen als ursprünglich geplant nachzuholen.

Vergangenes Wochenende war es dann endlich so weit: Das Drei-Tages-Fest startete mit einem Benefizabend zugunsten der Feuerwehr in der Carl Zeller Halle. St. Peters berühmtestes Comedy-Gesicht Walter Kammerhofer, der ja durch seine Söhne besonders mit der Freiwilligen Feuerwehr verbandelt ist, lud zu einem „Best Of“ und sorgte für Dauerlacher im gut gefüllten Saal. Im benachbarten Festzelt beim Feuerwehrhaus wurde unterdessen zur Geburtstagsparty geladen – gefeiert wurde, was das Zeug hielt. Angeheizt wurde die großartige Stimmung durch die „Mountain Crew“. Der Samstagabend stand ganz im Zeichen von „Tracht on Fire“, bei dem die „Stockhiatla“ die feschen Dirndln und Lederhosen zum Tanzen und das Festareal zum Beben brachten.

Chronik wurde beim Festakt präsentiert

Der Festakt anlässlich des 151. Geburtstages stand am Sonntag im Rahmen des Frühschoppens am Programm. Kommandant Philipp Deinhofer konnte dazu zahlreiche Ehrengäste und Vertreter der benachbarten Wehren begrüßen. Nach einem filmischen Rückblick auf 151 Jahre erzählte Deinhofer über die Anfänge der Freiwilligen Feuerwehr St. Peter/Au, die vom Grafen Alfred Ségur-Cabanac gegründet wurde und gleich zu Beginn 66 Mann zählte. Die Geschichte der Wehr wurde von Bernhard Bräu, Ehrenverwalter Franz Lehner und Sachbearbeiterin Theresa Schneckenreither aufgearbeitet und in einer Chronik zusammengefasst, die beim Festakt präsentiert und anschließend zum Verkauf angeboten wurde. Weiters dankte der Kommandant allen Unterstützern und der Gemeinde für die gute Partnerschaft.

Bürgermeister Johannes Heuras würdigte die Freiwillige Feuerwehr als eine Organisation, die der Bevölkerung jederzeit und in allen Lebenslagen zur Seite steht. Dafür braucht es auch die entsprechende Ausrüstung. Als etwas verspätetes Geburtstagsgeschenk wird das neue HLF3 in den kommenden Wochen angeliefert. Grünes Licht gibt es auch nach dem Finanzierungsgespräch mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für den Bau des neuen Feuerwehrhauses, der im Herbst 2022 starten soll. „Danke an das Land Niederösterreich als Partner für dieses Vorhaben“, betonte Heuras und gratulierte dem Kommando zur Mannschaft, auf die immerzu Verlass und die Vorbild für viele Mitmenschen in der Gemeinde sei.

Nach den Grußworten von Landtagsabgeordnetem Anton Kasser, dem Vizepräsidenten des Bundesfeuerwehrverbandes Armin Blutsch sowie von Abschnittskommandant David Strahofer wurden Daniela Wasinger, Ralph Ludwig, Hannes Brandner und Mathias Kammerhofer mit der Verdienstmedaille in Bronze des NÖ Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet. Im Anschluss folgte der gemütliche Teil des Festtages mit musikalischer Umrahmung durch die „Stockerkogler Tanzlmusi“.