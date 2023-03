Die Schulden gesenkt

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 war einer der wesentlichen Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag. Und dieser fiel trotz Krisenzeiten sehr gut aus. „Es ist ein sehr positiver Rechnungsabschluss geworden. Wir haben ein Haushaltspotenzial von 2,2 Millionen Euro und ein Nettoergebnis von 1,68 Millionen Euro. Das sind Zahlen, die wesentlich höher sind als im Voranschlag angenommen“, erklärte Vizebürgermeister Anton Pfaffeneder.

Tiefer in die Tasche greifen als geplant musste man vor allem bei den Stromkosten. So waren etwa die Kosten bei der HLW um 6.500 Euro höher als veranschlagt, bei der Sporthalle waren sie sogar um 13.000 Euro teurer. Mit 34.000 Euro mehr als veranschlagt schlugen sich die Kosten für die öffentliche Beleuchtung zu Buche. Und das, obwohl die Beleuchtung auf stromsparende LED-Leuchtmittel umgestellt worden war. „Wir hatten früher 120.000 Euro Kosten bei der Beleuchtung. Hätten wir nicht auf LED umgestellt, wären wir durch die Erhöhung der Stromkosten jetzt bei rund 200.000 Euro“, stellte Pfaffeneder klar.

Pro-Kopf-Verschuldung um 153 Euro gesunken

Eine sehr erfreuliche Entwicklung konnte einnahmenseitig bei Kommunalsteuer und Ertragsanteilen festgestellt werden. Auch bei den Schulden steht man sehr gut da. „Sie sind von 13,1 auf 12,3 Millionen Euro gesunken“, informierte Pfaffeneder. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung bedeutet dies eine Reduktion auf 2.177 Euro, was einem Minus von 153 Euro pro Person entspricht.

Sehr zufrieden mit dem Schuldenstand ist auch Stadtchef Lukas Michlmayr, denn dieser ist trotz stetiger Investitionen in den letzten Jahren niedriger als im Jahr 2015, als Michlmayr das Bürgermeisteramt übernahm. Damals hatte die Gemeinde ein Budget von 8,7 Millionen und Schulden in der Höhe von 12,4 Millionen Euro. Jetzt hat man ein Budget von 14,4 Millionen und Schulden in der Höhe von 12,3 Millionen Euro.

