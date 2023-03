Ein „Sehr gut“ für die Bonität in Haidershofen

Ukrainekrieg und Teuerungen haben im Jahr 2022 auch die Gemeindehaushalte getroffen. Nun wurde dieses schwierige Jahr mit dem Rechnungsabschluss abgeschlossen, der in der Gemeinderatssitzung am Montag beschlossen wurde. Und er fiel besser aus als erwartet.

„Mein Vorgänger Manfred Schimpl hat sehr gut gewirtschaftet. Seit Juni konnte ich ihn dabei als Gemeindebediensteter unterstützen. Das Nettoergebnis der Gemeinde konnte trotz Investition gesteigert werden“, freut sich Bürgermeister Michael Strasser über das Nettoergebnis von 1,04 Millionen Euro. „Es hat sich im Vergleich zum Vorjahr in etwa verdoppelt“, erklärt Strasser.

Neben der Steigerung der Ertragsanteile auf rund 3,8 Millionen Euro konnten vor allem mehr Bedarfszuweisungen und auch mehr Aufschließungsabgaben in der Höhe von 445.000 Euro eingenommen werden, die das Budget der Gemeinde gestärkt haben. „Diese Mehreinnahmen waren aber auch notwendig, da wir 2022 bereits große Investitionen getätigt haben“, stellt Strasser klar. Ein großer Brocken war der Neubau des Kindergartens in Haidershofen, der sich mit rund 1,4 Millionen Euro im Rechnungsjahr 2022 niedergeschlagen hat. Mit rund 640.000 Euro konnte auch das Projekt Neubau des Sportplatzes im Vorjahr abgeschlossen werden. Für den Straßenbau konnten zusätzliche Mittel vom Land Niederösterreich lukriert werden und somit wurden rund 250.000 Euro in den Straßenbau und rund 190.000 Euro in den Güterwegebau investiert, fasst Strasser zusammen.

Pro-Kopf-Verschuldung um 96 Euro erhöht

Mit einer aktuellen Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.413 Euro hat sich der Schuldenstand pro Einwohner im Vorjahr um 96 Euro erhöht. „Als Gemeinde müssen wir stetig investieren. In den vergangenen Jahren haben wir bereits sehr viele Projekte umgesetzt. Daher ist es klar, dass auch unser Schuldenstand steigt. Dennoch steht die Gemeinde aktuell gut da“, betont der Ortschef. Laut Berechnungen von Prüfungsausschussobmann Josef Rinner über das Zentrum für Verwaltungsforschung bekommt die Gemeinde 77,5 von 100 Bonitätspunkten und damit die Note ‚sehr gut‘ für das Haushaltsjahr 2022. „Das ist ein Spitzenwert“, freut sich Strasser.

Mit einem Haushaltspotenzial von rund 345.000 Euro nimmt man aus dem vergangenen Jahr einen guten Polster für 2023 mit. „Jetzt gilt es, das große Projekt Nahversorger Dorf an der Enns abzuschließen, um dann den Fokus wieder auf kleinere Projekte zu legen.“

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.