St. Valentin hat Schulden wie im Jahr 2013

Die Grippewelle rollte in der Vorwoche auch durch St. Valentin. Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr und Vizebürgermeister Ferdinand Bogenreiter mussten beide für die Gemeinderatssitzung am Dienstag absagen, weshalb Stadtrat Rafael Mugrauer seine Premiere als „Ersatzbürgermeister“ feiern durfte.

Und er hatte bei seiner Premiere durchwegs gute Nachrichten zu verkünden. So auch beim Rechnungsabschluss, der ein „sehr deutlich positives Ergebnis“ zeigt. „Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation ist das ein sehr respektabler Rechnungsabschluss“, betonte Mugrauer. Er weist ein Haushaltspotenzial von 4,25 Millionen Euro auf und ein Nettoergebnis von 5,29 Millionen Euro. Zahlen, die deutlich höher sind als im Jahr zuvor und auch deshalb möglich wurden, weil einige Projekte wie die Umgestaltung des Hauptplatzes verschoben wurden. Der Hauptgrund ist aber die positive Entwicklung bei den Einnahmen. So konnte etwa bei der Kommunalsteuer ein Plus von einer halben Million Euro verbucht werden, bei den Ertragsanteilen waren es sogar 800.000 Euro.

Keine Zustimmung der beiden FPÖ-Mandatare

In eine positive Richtung hat sich auch der Schuldenstand der Gemeinde entwickelt. „Wir sind auf dem Stand von 2013“, erklärte Mugrauer. So sind die Gesamtschulden im Vergleich zum Vorjahr von 20,88 auf 20,47 Millionen Euro gesunken und die Pro-Kopf-Verschuldung von 2.245 auf 2.186 Euro.

Eine Entwicklung, die auch bei der ÖVP auf Zustimmung stieß. „Der Rechnungsabschluss ist ein plakatives Zahlenwerk, das zeigt, dass die Entwicklung in die richtige Richtung gegangen ist. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass wir die Teuerung und die Preisentwicklung jetzt härter denn je spüren“, warnte Stadtrat Andreas Pum. Keine Zustimmung zum Rechnungsabschluss gab es seitens der FPÖ, die Ehrlichkeit vermisste. „Nur weil wir sehr viele Projekte reinschreiben, die wir nie zur Umsetzung bringen, scheint am Tagesende ein positives Ergebnis auf“, kritisierte Johannes Lugmayr. Er warf der SPÖ auch vor, einen Nachtragsvoranschlag gemacht zu haben, obwohl man schon gewusst habe, dass viel Geld übrigbleibe.

