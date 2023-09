Genuss trifft Garten im Schloss St. Peter/Au

Der Auftakt der Herbstsaison des St. Peterer Bauernmarktes am Samstag war überaus gelungen. Beim Genussfest im Schloss boten die regionalen Produzenten ihre Köstlichkeiten zum Kaufen und Kosten an, bei schwungvoller Tanzlmusi der Most4tler Buam wurde im Schlosshof Platz genommen, um die großartige Stimmung und die herzhaften und süßen Schmankerln zu genießen. „So schmeckt Niederösterreich“ präsentierte in diesem Rahmen gemeinsam mit Seminarbäuerin Katharina Pfaffeneder aus Haag und „Urlaub am Bauernhof“-Familie Berndl aus Wolfsbach die Vielfalt und Qualität niederösterreichischer Produkte.

Vor dem Schloss hatte auch das „Natur im Garten“-Mobil mit Bernhard Haidler und Matthias Wobornik Aufstellung genommen, um die zahlreichen Besucher über das richtige Naturgarteln zu informieren. Stargast des Tages war ORF-Biogärtner Karl Ploberger, der den anwesenden Hobbygärtnern viele Tipps gab und mit Quiz- und Pflanzspielen für Begeisterung sorgte.