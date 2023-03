Bäuerinnen auf Schulbesuch in St. Peter/Au

Ein Aktionstag mit den Bäuerinnen stand kürzlich am Programm der ersten Klassen der Volksschule St. Peter/Au. Die Bäuerinnen aus St. Peter und St. Michael statteten den Schülerinnen und Schülern einen Besuch ab und gestalteten einen lustigen und informativen Vormittag. So brachten die Bäuerinnen nicht nur die Arbeit in der Landwirtschaft näher, sondern erklärten auch die Wichtigkeit von regionalen Lebensmitteln. Aufmerksam verfolgten die Kinder die zahlreichen Infos und Tipps, wie und woran man Lebensmittel aus der Region anhand von Gütesiegeln erkennen kann.

