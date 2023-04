In St. Valentin wird wieder „aufgehohrcht“

1999 organisierte der St. Valentiner Franz Huber erstmals die Veranstaltung „Aufhorchen“, die über die Gemeindegrenzen hinweg großen Anklang fand. Zwei besondere Merkmale ragten damals heraus: Ein breiter Bogen künstlerischen Schaffens unter Mitwirkung von Schülern der Volks-und Hauptschulen St. Valentins wurde in diese Veranstaltung großartig eingebunden. Zudem gelang Huber das große Kunststück, einen musikalischen Weltstar zu verpflichten: Erwin Kiennast.

Kiennast studierte am Konservatorium der Stadt Wien in den Fächern Klavier, Dirigat und Komposition. Zu Beginn seiner Laufbahn war er als Komponist, Arrangeur, Korrepetitor und musikalischer Leiter in fast allen Musiktheatern Wiens tätig, unter anderem an der Staatsoper und am Burgtheater. In den späten 1970er-Jahren wechselte Kiennast dann ins Popgeschäft, wo er für Vertreter der österreichischen und internationalen Musikszene – darunter Georg Danzer, Rainhard Fendrich, Jose Carreras, Stefanie Werger, Ludwig Hirsch und Shirley Bassey – produzierte, komponierte und spielte.

Dass Franz Huber diesen Musiker für die Aufhorchen-Premiere in St. Valentin engagieren konnte, war eine Sensation. Diese Veranstaltung kam in der Öffentlichkeit so gut an, dass sich Franz Huber entschied, jährlich ein „wieder aufhOHRrchen“ zu organisieren. Aufgrund der Corona-Pandemie findet sie am 30. April und 1. Mai nach einer dreijährigen Pause wieder statt.

Acht Musikgruppen spielen in fünf Locations auf

Der 30. April steht ab 20 Uhr ganz im Zeichen der Wirtshausmusik, denn acht Musikgruppen werden in fünf Locations für beste Stimmung sorgen. Darunter auch Organisator Franz Huber, der mit seiner Gruppe „Vorstadtgeiger“ ebenso wie die Neustadtler Formation „Hausverstond“ im Gasthof zum grünen Baum der Familie Wallner aufspielen wird.

Franz Huber wird mit seiner Gruppe Vorstadtgeiger im Gasthof zum grünen Baum der Familie Wallner aufspielen. Foto: Pewal

Im Gasthof Pillgrab kann man den Klängen der Lokalmatadore aus St. Valentin, „Quer umi“, sowie der Gruppe „Faltenblech“ lauschen. Im Hotel zur Post der Familie Rogl sind „Optimusi“ aus St. Peter und die Grazer „Kellerstöckl Musi“ zu hören. Weitere Schauplätze sind das Valentinum, wo die „Peter Mayer Hofkapelle“ aus dem Innviertel auf der Bühne stehen wird und das Valentinsmuseum, wo „Cook and the Gang“ aus Linz auftreten wird.

Ein weiterer Höhepunkt beim „wieder aufhOHRchen“ ist am Montag, 1. Mai, um 11 Uhr das 46. Maibaumaufstellen mit anschließendem Bandltanz der Landjugend St. Valentin am Hauptplatz. Für die musikalische Umrahmung sorgt dabei wie immer die Stadtkapelle St. Valentin.

