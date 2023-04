Gebürtiger St. Valentiner reiste ins fahrradverrückte Kolumbien

Seine Liebe zu dem südamerikanischen Land entdeckte Simlinger im Jahr 1984. Damals gewann der Kolumbianer Luis Alberto Herrera als Amateur eine Bergetappe bei der Tour de France, die zu dieser Zeit von europäischen Fahrern dominiert war. Bei der Maturareise radelte Simlinger im Kolumbien-Shirt mit einem Freund nach Nizza. 1996 reiste er mit einem Studienkollegen zum ersten Mal nach Bogotá. „Dabei fiel mir auf, wie radaffin die Menschen dort sind“, erzählt Simlinger, der sechs Fahrräder unterschiedlicher Bauart besitzt.

Wolfgang Simlinger (rechts) mit Jaime Ortiz Mariño, dem Gründer der Ciclovía. Foto: Wolfgang Simlinger

860 Kilometer Fahrradrouten

Die Ciclovía wurde 1974 von dem kolumbianischen Architekten Jaime Ortiz Mariño ins Leben gerufen und entwickelte sich schnell zu einem Massenphänomen. „Seit 1976 gehört sie sozusagen zum Kulturgut und hat sich über andere Städte und Länder ausgebreitet“, sagt Simlinger. Jeden Sonn- und Feiertag bewegen sich Radfahrer, Fußgänger und Skater von 7 bis 14 Uhr – manchmal auch bis spät in die Nacht – auf insgesamt 700 Kilometer langen Routen entlang der Hauptstraßen von Bogotá. Bei der Ciclovía kommen noch einmal 160 Kilometer an Radwegen hinzu. Da es überall Radreparaturservices gibt, brauchen die Teilnehmer kein eigenes Werk- und Flickzeug. Für die Sicherheit sorgen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die ebenfalls am Fahrrad mit dabei sind.

In Kolumbien lernte Simlinger auch Jeidy Ramirez (links) kennen, eine der schnellsten einbeinigen Radfahrerinnen der Welt. Foto: Wolfgang Simlinger

Fahrräder bei Einheimischen sehr beliebt

Obwohl das Motorrad das hauptsächliche Fortbewegungsmittel der Kolumbianer ist, erfreut sich das Fahrrad großer Beliebtheit. Touristen aus dem Ausland können die Stadt, die auf 2.600 bis 3.000 Metern Seehöhe liegt, auf gebuchten Fahrradtouren erkunden. Schon kurz nach Sonnenaufgang, also noch sehr zeitig in der Früh, sind Sportstätten für Radfahrer geöffnet. In einer dieser Sportstätten lernte Simlinger Jeidy Ramirez kennen, eine der schnellsten einbeinigen Radfahrerinnen der Welt. „Man sieht hier kaum übergewichtige Menschen. Alle sind sehr sportlich und durchtrainiert, da viele Wege zu Fuß oder mit dem Rad erledigt werden. Viele Einwohner sind mit Lastenrädern unterwegs. Sogar die Müllabfuhr besitzt eine Art Lastenrad. Der durchschnittliche Verdienst der Kolumbianer beträgt allerdings auch nur ein Zehntel von dem in Österreich“, berichtet Simlinger.

