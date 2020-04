Die Mauthausner Donaubrücke ist in die Jahre gekommen und muss im Jahr 2027 endgültig für den Verkehr gesperrt werden. Dass eine neue Donaubrücke gebaut werden soll, darüber sind sich die Länder Niederösterreich und Oberösterreich einig. Ob diese am bisherigen oder an einem neuen Standort entstehen soll, wird seit geraumer Zeit geprüft. Wesentlich ist dabei die Trassenführung bis zur B1 beziehungsweise zu einem Anschluss zur Westautobahn.

Eine Variante würde den vierspurigen Ausbau der im Oktober 2017 in Betrieb genommenen Umfahrung Windpassing/Pyburg vorsehen und somit die Gemeinde Ennsdorf massiv treffen. „Es zeichnet sich ab, dass diese Variante am wahrscheinlichsten ist, da sie am kostengünstigsten ist“, erklärt Bürgermeister Daniel Lachmayr.

Da diese Variante in der Gemeinde auf massiven Widerstand stößt, verabschiedete der Gemeinderat am 12. März eine Resolution, die einstimmig beschlossen wurde. „Wir haben jetzt schon viel Verkehr. Bei dieser Variante würden wir den kompletten Verkehr alleine schlucken. Mit der Resolution wollen wir erreichen, dass die Entscheidungsträger sehen, dass wir damit nicht einverstanden sind“, sagt der Ortschef.

Lachmayr: "Braucht Gesamtkonzept"

Es geht Lachmayr aber nicht nur um den vierspurigen Ausbau. „Es braucht ein Gesamtkonzept“, stellt er klar. Dieses müsse Pläne für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, einen Autobahnanschluss und die in St. Valentin geplante Umfahrung Langenhart mitberücksichtigen.

„Nur die Straße allein, ohne begleitende Maßnahmen auszubauen, ist Denken aus dem vorigen Jahrhundert“, kritisiert der Ennsdorfer Bürgermeister, der auch von der Bürgerplattform rund um Herbert Pühringer, die über 20 Jahre für die Umfahrung gekämpft hatte, Unterstützung bekommt. „Für uns Windpassinger kommt ein vierspuriger Ausbau der Umfahrungsstraße mit allen Nachteilen nicht in Frage“, verkündet Pühringer. Als Nachteile führt er dabei den zusätzlichen Lärm für die Bevölkerung ebenso an wie die für das Projekt notwendige Flächenversiegelung, die Reduzierung der landwirtschaftlichen Nutzflächen für die Bauern, die Reduzierung des verbliebenen Au- Waldes als Naherholungsgebiet und den Entfall des Begleit- und Radweges.

Ende der Vorwoche gab es nun auf die Resolution auch eine erste Reaktion seitens des Landes. Dass der Zug bereits Richtung vierspurigem Ausbau abgefahren sei beziehungsweise die Planungen in diese Richtungen laufen, bestätigte man nicht. „Gemeinsam mit den Partnern in Oberösterreich werden zurzeit verschiedene Varianten für die Errichtung der Donaubrücke abgestimmt. Natürlich fließen dabei auch die Stellungnahmen der Gemeinden ein, die mit verschiedenen Resolutionen ihren Standpunkt aufzeigen. Ziel ist, möglichst bald eine gemeinsame Entscheidung zu treffen“, teilt der NÖ Straßenbaudirektor Josef Decker mit.

Bezüglich der aktuellen Resolution der Gemeinde Ennsdorf habe Landesrat Ludwig Schleritzko den NÖ Straßendienst beauftragt, diese zu überprüfen und Gespräche mit der Gemeinde aufzunehmen, „wobei aufgrund der aktuellen Situation noch kein genauer Zeitplan abgeschätzt werden kann“, ergänzte Decker.