Rädermarkt und Reparaturcafé

Den Seitenstettner Grünen ist viel an Nachhaltigkeit gelegen, daher wurde am 9. September zum bereits 20. Mal im Bereich der Stockschützenhalle wieder ein Rädermarkt veranstaltet, der sehr gut besucht war. Es standen auch wirklich viele Räder in den unterschiedlichsten Preisklassen zur Auswahl, zudem wurden eben auch kostenfreie Reparaturarbeiten durchgeführt. Natürlich war bei Kaffee und Kuchen auch Zeit für Begegnung und fachlichen Meinungsaustausch. Unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ standen gemeinschaftliches Tun und das Teilen von Wissen im Fokus dieses Vormittags, an dem das Ressourcenbewusstsein auch in die Tat umgesetzt wurde.