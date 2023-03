Kirchturm steht im Fokus

Baubeginn war mit dem Aufstellen des Gerüstes am 20. März, bis Gründonnerstag sollen diese Arbeiten bis ganz nach oben einschließlich Turmhelm und Laterne abgeschlossen sein, wird doch ab Osterdienstag das defekte Kupferdach ebendort abgenommen und durch ein neues ersetzt. Die alten Platten werden recycelt und einer neuen Verwendung zugeführt. Zeitgleich mit diesen Tätigkeiten wird auch schon das Innenleben des Turmhelms ausgebessert. Um den statischen Untersuchungen Rechnung zu tragen, werden in das Mauerwerk auch „Schließen“ eingebaut, ehe mit den Verputzarbeiten begonnen wird. Parallel hierzu wird auch schon ein neues Turmkreuz von der Firma Zambelli gefertigt, auch die darunterliegende Kugel unterzieht man einer Restaurierung. „Die Arbeiten werden so zügig voranschreiten, dass wir am 24. September zum Erntedank auch unser Turmkreuzweihefest werden feiern können“, ist sich ‚Bauherr‘ und Prior Pater Laurentius Resch sicher, der für dieses Großprojekt fast 800.000 Euro wird aufbringen müssen.

Laufen für den Turm

Daher sind auch seitens des Pfarrgemeinderates noch diverse Aktionen und Veranstaltungen geplant: Zuletzt wurden im Rahmen des Ostermarktes von der Volks- und Mittelschule Beugel verkauft, am 9. Mai wird der Stiftshistoriker Pater Jacobus Tisch über den barocken Stiftsturm im Wandel der Zeit referieren, im Sommer wird erneut zum Turmblickcafé geladen, zudem sind auch ein „Laufen für den Turm“ oder sogar die Auflage eines Kleinbogens mit drei Turmbriefmarken zu je 1 Euro geplant, um die sich Anton Ebner seitens des Briefmarkenvereins bemüht. „Natürlich werden wir ergänzend auch noch eine Zahlscheinaktion starten, eine Spendenbox wird im hinteren Bereich der Stiftskirche, die nun nur über den Seiteneingang erreicht werden kann, nahe der Turmkugel aufgestellt sein“, berichtet der Stiftspfarrer Laurentius Resch. Spendenmöglichkeit ist auch gegeben über das Turmkonto, lautend auf „Stift Seitenstetten Kirchturmrestaurierung Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten“ – Verwendungszweck Spende Kirchturm.

IBAN: AT26 2032 0321 0051 8469.

