Sie war das berühmteste Bauwerk Ernsthofens und machte den Ort im westlichen Niederösterreich weit über die Landesgrenzen hinweg bekannt: die Wikinger-Tanzbar.

Am 1. Jänner 1983 hatte Wilhelm Dorfmayr das Lokal von seinen Eltern übernommen und führte es – in den letzten Jahren gemeinsam mit seiner Tochter – bis Ende Februar 2016.

Dann schloss die Wikinger-Bar aus wirtschaftlichen Gründen dauerhaft ihre Pforten und wurde in der Folge abgerissen. Derzeit errichtet die gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel am ehemaligen Wikinger-Areal einen dreigeschoßigen Wohnpark mit 29 Einheiten für betreutes und junges Wohnen.

Zwei Jahre Planungszeit

Auch wenn das auffällige Gebäude nicht mehr steht, sind die Erinnerungen an „die Wikinger“ bei den ehemaligen Gästen noch mehr als lebendig. Und diese ließ man am vergangenen Freitag beim Wikinger-Revival noch einmal so richtig aufleben.

Veranstaltet und organisiert wurde die Großparty von der ÖVP, dem Tischtennisverein und dem ehemaligen Wikinger-Chef Wilhelm Dorfmayr. Eingefädelt wurde alles von ÖVP-Vizebürgermeister Johann Saffertmüller und seinem Team, das sich das Event zwei Jahre durch den Kopf gehen ließ und lange nach einer geeigneten Location suchte.

Vierkanthof als Partylocation

Fündig wurde man bei Franz Raffetseder, einem vielseitigen Handwerker, der sein großflächiges Areal mit einem Mustervierkanthof und zwei selbst gebauten Gebäuden als Location zur Verfügung stellte. Ein perfekter Ort, da Raffetseder ja auch einige Original-Einrichtungsgegenstände der Bar erworben hatte.

Der Andrang bei der Premiere war jedenfalls riesengroß. Gefeiert wurde in alter Manier, exklusiv auf mostviertlerisch. Der Eintritt war frei, DJ Harry Fehringer sorgte – wie früher in der Wikinger-Bar – für tolle Musik.

Die Liebe zum Tanz genossen vor allem die ehemaligen Wikinger-Boogie-Woogie-Tänzer par exzellence. Andrea Lukarsch erschien zu dieser Party noch mit einem Wochengutschein für die damalige Wikinger-Bar.