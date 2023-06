Haag: Beherzter Busfahrer verhinderte Brand

Gustav Pfaffenbichler war am Freitag der Vorwoche mit seinem Schulbus voll mit Kindern und Jugendlichen von Haidershofen kommend in Haag unterwegs, als er bei einem Einfamilienhaus Rauch wahrnahm: „Grillt da wer? Schon vor 7 Uhr?“, fragte er sich. Dass der Rauch schon bis zum Dach des Hauses reichte, kam ihm sehr verdächtig vor. Also stellte er den Schulbus mit den Schülern ab, bat sie zu warten und kletterte über den zwei Meter hohen Gartenzaun. Sofort erkannte er, dass da Gefahr in Verzug war. Das komplette Gartenmobiliar stand schon in Brand und dichter Rauch war im Garten. Das Feuer drohte in das Innere des Hauses überzugreifen.

Pfaffenbichler trommelte gegen Türen und Wände, um die Hausbewohner zu warnen. Diese hatten noch nichts von der Gefahr mitbekommen: Andreas Wagner schlief noch und seine Freundin war im Bad. Doch Pfaffenbichlers Alarmsignale wirkten: Der Hausbesitzer wurde wach und holte geistesgegenwärtig einen Feuerlöscher. Pfaffenbichler bekämpfte den Brand per Gartenschlauch, Wagner mit dem Feuerlöscher.

Mit Feuerlöscher und Wasserschlauch Brand bekämpft

Einen weiteren Passanten forderte Pfaffenbichler auf, sofort die Feuerwehr zu alarmieren (Notruf 122). Die Feuerwehr Vestenthal und die Feuerwehr Pinnersdorf, in deren Einsatzgebiet das Haus steht, waren rasch zur Stelle, und das obwohl etliche Kameraden bereits beruflich unterwegs waren. Inzwischen hatten Pfaffenbichler und Wagner das Feuer aber schon unter Kontrolle gebracht. Sicherheitshalber suchten die Florianis mit Wärmebildkamera den Dachstuhl nach Glutnestern ab, ein Atemschutztrupp wurde ausgeschickt und eine Löschleitung aufgebaut.

Da hatte Pfaffenbichler sich aber längst wieder hinter das Lenkrad des Schulbusses gesetzt, um die Kinder und Jugendlichen zur Schule zu bringen.

Der Hausbesitzer der ihm danken wollte, konnte den couragierten Ersthelfer anhand seines Namensschildes „Gustav P.“ ausfindig machen. Ein Freund konnte ihm sagen, wer der Helfer war. „Er hat durch sein Einschreiten mein Haus gerettet, in das wir erst heuer eingezogen sind“, sagt Wagner. Der Brand hatte sich schon bis zum Dachstuhl vorgearbeitet. Letztlich wurden aber nur die Fassade, Holzverkleidungen und Fenster beschädigt. „Alles wird schnell wieder reparierbar sein“, gibt Wagner erleichtert bekannt.

„Es ist immer richtig etwas zu tun!“

Bei der Nachbesprechung des Einsatzes im Feuerwehrhaus Pinnersdorf würdigte Johannes Stöffelbauer, Kommandant-Stellvertreter der FF Pinnersdorf, diese Woche das Eingreifen Pfaffenbichlers. „Hand aufs Herz: Wie viele von uns würden stehen bleiben und Hilfe leisten? Oder sogar eine zwei Meter hohe Mauer überwinden, um nachzusehen?“ Auch Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber betont: „Etwas zu tun, ist immer richtig. Am wichtigsten ist es, rasch die Feuerwehr zu alarmieren!“

Stöffelbauer und Katzengruber verweisen außerdem auf die Bedeutung von Feuerlöschern. Hier gelte es, im Sinne der Sicherheit ruhig ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen und diese alle zwei Jahre überprüfen zu lassen. Die Feuerwehren im Bezirk Amstetten bieten regelmäßige Checks an, ebenso natürlich Spezialunternehmen.