Am Freitagabend wurde der Henry Laden Vestenthal des Roten Kreuz Haag am Gelände von Fair&Sicher eröffnet.

Zahlreiche Gäste kamen und waren interessiert, was es in dem neuen Second Hand Shop (NÖN.at hatte berichtet) alles gibt. Projektleiterin Christina Oberleitner konnte unter den Ehrengästen Bürgermeister Manfred Schimpl und Pfarrmoderator Norbert Kokott, der den Henry Laden weihte, willkommen heißen. Seitens des Roten Kreuzes konnten Vizepräsident des NÖ Roten Kreuzes Leopold Rötzer und Landesgeschäftsführer-Stv. Thomas Wallisch begrüßt werden. Einen besonderen Dank sprach Christina Oberleitner der Firma Steinecker für die gespendete Geschäftseinrichtung, der Firma Wakolbinger und den zahlreichen Unterstützern sowie Freunden aus, die mitgeholfen haben den Henry Laden zu verwirklichen.

Die Höhepunkte des Abends waren ein Luftballonstart und eine Modenschau, ausschließlich mit Kleidung aus dem Henry Laden. Im Anschluss nutzten die Gäste die Gelegenheit beim Night-Shopping tolle Kleidung einzukaufen. Jeden Mittwoch und Freitag kann ab nun im Henry Laden Vestenthal eingekauft werden.

Infos zum Henry Laden

Adresse: Vestenthal 95, am Gelände von Fair&Sicher

Öffnungszeiten: Mittwoch 8 bis 13 Uhr, Freitag: 8 bis 18 Uhr

Spenden: Das Rote Kreuz Haag übernimmt gut erhaltene und gewaschene Kleidung, Wäsche, Schuhe, Taschen, Spielwaren, Bücher, Sammlergegenstände und Geschirr. Diese können zu den Öffnungszeiten abgeben werden. Außerhalb der Öffnungszeiten können die Sachspenden zum Roten Kreuz Haag, Weistracher Straße 8 gebracht werden.

Mithilfe: Freiwillige Helfer können sich wochentags beim Roten Kreuz Haag unter 059 144 51 600 oder haag@n.roteskreuz.at melden.

Name: Der Henry-Laden ist nach Rotkreuz-Gründer Henry Dunant benannt.