Viele folgten dem Aufruf zum Blutspenden

Am Sonntag stand in der Mostviertelhalle Haag wieder eine Blutspendeaktion auf dem Programm. Unter dem Motto „Rette Leben – spende Blut“ waren aus Haag und Umgebung besonders viele Personen bereit, ihr kostbares Blut zu spenden.

Am Ende der Aktion konnte ein Ergebnis von 114 Spenden erreicht werden. 13 Personen mussten aus gesundheitlichen Gründen abgewiesen werden. Somit sind in Summe 101 Blutspenden erfolgt. „Wir freuen uns über das gute Ergebnis und bedanken uns bei allen Spenderinnen und Spendern, die dem Aufruf zum Blutspenden gefolgt sind und sich in den Dienst für den Nächsten gestellt haben“, berichtet die Blutspende-Verantwortliche des Roten Kreuzes Haag, Maria Ficker.

Für zahlreiche Personen ist die Blutspendeaktion in Haag immer ein Fixpunkt im Terminkalender. Foto: Reinhard Gölzner