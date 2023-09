Erste-Hilfe-Kurs findet outdoor statt

Joggen, wandern oder einfach nur in der Natur spazieren gehen. Auch bei diesen Freizeitaktivitäten sind wir leider nicht vor Unfällen oder akuten Erkrankungen gefeit. Und genau hier setzt der Erste-Hilfe-Outdoor-Kurs des Roten Kreuzes St. Peter/Au an. Auf den ersten Blick unterscheidet sich dieses Kursformat vielleicht nicht wirklich von anderen: Absetzen eines Notrufs, Blutungen stillen, Vergiftungen erkennen, Wunden, Brüche oder Verstauchungen versorgen stehen auf dem Themenplan. Doch was ist dann das Besondere an diesem Erste-Hilfe-Kurs? Die Nähe zur Realität!

Anders als gewohnt verbringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesen Tag nicht im Lehrsaal, sondern an der frischen Luft. Also genau dort, wo auch die Notfälle passieren könnten. Unter der Anleitung eines erfahrenen Outdoor-Trainers erlernen die Kursteilnehmer innerhalb von acht Stunden das richtige Verhalten in verschiedenen Situationen. Bereits im Vorjahr stürzten sich zahlreiche Interessierte in das Abenteuer. Am Samstag, 9. September, lädt das Rote Kreuz St. Peter/Au deshalb von 9 bis 17 Uhr zur Zweitauflage. Da die Anmeldezahl begrenzt ist, heißt es schnell sein. Anmeldungen sind bereits jetzt unter erstehilfe.at möglich. Übrigens: Der Kurs gilt als Nachweis für die erfolgte Auffrischung für betriebliche Ersthelfer.