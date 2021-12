St. Valentin: „Sugo Amore“ folgt Sukkulenten

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentierte Doris Haider, Geschäftsführerin der „Stadtmarketing und Tourismus GmbH“ einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Bedauerlicherweise musste der Valentinsempfang abgesagt werden. Dieser soll 2022 wieder stattfinden. „Wahrscheinlich wird der Empfang aber in Richtung Sommer verschoben werden“, blickte Haider voraus.

Die Produkte für 2022 sind bereits fertig und werden im kommenden Jahr wieder in den St. Valentiner Geschäften verkauft. Es handelt sich um „Sugo Amore“ und „Kräuter Amore“. Produziert werden sie von Julia Kammerhuber, einer jungen Boku-Absolventin und Valentinerin. Sie zieht am Hof ihrer Eltern Kräuter, Tomaten und Blumen und betreibt die Firma „gold&melisse“. „Mittlerweile gibt es schon ein richtiges Produktnetzwerk. Die Artikel sind sehr beliebt. Im kommenden Jahr werden auch die scharfen und die süßen Valentiner wieder neu aufgelegt und etwa mit neuen Etiketten präsentiert“, verrät Haider. Auch das Valentinstagsmenü wird es übrigens wieder geben.

Sehr erfolgreich sei auch der „Radlpickerlpass“ gelaufen. Hier steht noch die letzte Ziehung auf dem Programm. „Wir werden das Projekt neu aufziehen“, versprach Haider. Generell ist das Thema Mobilität auch für das Stadtmarketing zentral für die Weiterentwicklung der Stadt. Doris Haider zeigte sich darüber froh, dass man beim Mobilitätskonzept mitarbeiten darf. „Es ist wichtig, dass man verkehrstechnisch gute Entscheidungen trifft, um den Wohlstand der Stadt und ein positives Lebensgefühl zu stärken. Ich glaube, das ist uns zum Beispiel auch am Forster-Platz gelungen“, zog Citymanagerin Doris Haider weiters Bilanz. Radfahren und praktikable sowie sichere Fußwege sind wichtige Themen, ist sie überzeugt.

„Heimvorteil“: mehr als 2.000 Besucher

Bezüglich der Veranstaltungen im heurigen Jahr verwies Haider auf den Großen Andrang am „Heimvorteil“. Dort seien mehr als 2.000 Besucher zu Gast gewesen. Am selben Tag fand auch das „Mitradeln“ der Kleinregion Mostviertel Ursprung statt. „Schauen wir mal, ob das in dieser Form auch im kommenden Jahr stattfinden kann“, sagt Haider. Weitere Events waren der Ramschmarkt oder Kooperationsprojekte, wie etwa das Bewegungsprojekt, das mit dem Turnverein ins Leben gerufen wurde und andernorts bereits Nachahmer gefunden hat.

Für 2022 sei die Planung der Termine, etwa des Candle-Light-Shoppings, das Richtung Weihnachtszeit verlegt werden soll, angesichts der Pandemie ein schwieriges Unterfangen. „Umso wichtiger ist es, mit gewissen Stimmungselementen die Stimmung positiv zu beeinflussen“, formuliert Haider. An dieser Stelle verwies sie auf den bunten „Franz“ oder die regelmäßig neu gestalteten Schaufenster. Für die Zukunft unterstrich sie, dass bei Stadtprojekten eine Bürgerbeteiligung immer wichtiger wird.