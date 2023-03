Kommandant der Polizeiinspektion St. Peter/Au geht in Pension

Der Kommandant der Polizeiinspektion St. Peter in der Au, Kontrollinspektor Manfred Weichinger, geht mit 31. März in den Ruhestand. Aus diesem Grund lud er am 22. März Kommandanten, Bedienstete des Bezirkspolizeikommandos und die Mitglieder der DA zu einer gemütlichen Abschiedsfeier in das Gasthaus Gründling in seinem Heimatort Wallsee ein.

Weichinger wurde am 30. Oktober 1962 in Steyr geboren und wuchs in Wallsee auf. Nach dem Besuch der Pflichtschule erlernte er den Beruf eines Kunststoffverarbeiters. Am 1. August 1982 trat er seinen Dienst als Gendarm an. Nach der Grundausbildung wurde er zum Posten Breitenfurt ausgemustert und 1985 nach Ennsdorf versetzt, von wo aus er 1996/97 den Fachkurs an der Gendarmeriezentralschule Mödling absolvierte. Danach wurde er als Sachbearbeiter nach Bad Vöslau versetzt, bevor Weichinger 1998 als Sachbearbeiter zur Polizeiinspektion St. Valentin kam. 2003 wurde er zum stellvertretenden Kommandanten der Polizeiinspektion Ennsdorf ernannt, bis er 2006 zum dritten Stellvertreter und 2011 zum zweiten Stellvertreter des Kommandanten der Polizeiinspektion Amstetten aufstieg. Seit 1. Dezember 2016 leitete er mit viel Umsicht die Polizeiinspektion St. Peter in der Au. „Besonders verdient machte sich Kontrollinspektor Weichinger beim Neubau und bei der Übersiedlung der Polizeiinspektion Amstetten“, hebt Bezirkskommandant Horst Schmutzer hervor.

Weichinger war bis zur Pensionierung als Motorradfahrer in der Bezirksverkehrsgruppe im Einsatz und diente über 30 Jahre in der Kompanie West der EE NÖ. Für seine hervorragenden Dienstleistungen wurde er mit zahlreichen Be-lobigungen und Belohnungen ausgezeichnet. In der Pension will er sich seinen sportlichen Hobbies Skifahren, Laufen, Rad- und Motorradfahren widmen und seinen Pflichten als Großvater nachkommen.

