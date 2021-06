Seit 1. Jänner 1987, also beinahe 35 Jahre lang, ist Ernst Derfler als überaus gewissenhafter und beliebter Gemeindearzt in Seitenstetten tätig. Nun wird er mit 1. Juli als solcher seinen dauernden Ruhestand antreten, die Tätigkeit als Praktischer Arzt aber will er über seinen 65. Geburtstag hinausgehend noch einige Jahre ausüben.

2 Jahre noch als Allgemeinmediziner

„Als Allgemeinmediziner habe ich vor, im Rahmen unserer Gruppenpraxis noch zumindest zwei Jahre als Praktiker weiterzuarbeiten, sofern es meiner Nachfolge dienlich ist, ich gesund bleibe und weiterhin so viel Erfüllung in meiner Arbeit finde“, umreißt Ernst Derfler seine Zukunftspläne.

Ab Juli wird die Gemeinde Sonja Griessenberger und Ernst Derfler mittels Werkvertrags für die anfallenden gesundheitsrelevanten Gemeindeaufgaben wie Totenbeschau oder schulärztliche Untersuchungen verpflichten. Bislang hat die Funktion eines Gemeindearztes den Medizinern Kosten für Kranken- und Pensionsversicherung erspart, nun müssen Allgemeinmediziner selbst dafür aufkommen, was sicher mit ein Grund für den derzeitigen Landarztmangel ist.

Die Entscheidung über eine derartige Ruhestandsversetzung hat der Gemeinderat zu treffen und mit Bescheid vorzuschreiben. Die diesbezügliche Beschlussfassung erfolgte im Gemeinderat am 24. Juni einstimmig.

Neuer Mietvertrag für Gruppenpraxis

Da hiermit auch der Mietvertrag für die gemeindeeigenen Räumlichkeiten der Ordination ausläuft, wurde auch gleich eine neuer Mietvertrag für die Gruppenpraxis Derfler & Griessenberger beschlossen. Zudem werden die ehemaligen Räumlichkeiten des Hilfswerks im Ärztehaus baulich adaptiert und an eine Physiotherapeutin vermietet.

In Vertretung der gesamten Gemeinde bedankten sich Bürgermeister Johann Spreitzer und Vizebürgermeister Leopold Krondorfer im Rahmen eines Besuchs in der Ordination bei Ernst Derfler für die vielen Jahre als Seitenstettner Gemeindearzt: „Wir schätzen unseren bisherigen Gemeindearzt über alles, er war immer für alle da, wenn er benötigt wurde, weit über ein vorgegebenes Stundenausmaß hinaus. Die Patienten vertrauen ihm und seinem großen medizinischen Wissen, er ist einfach einer von uns!“