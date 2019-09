„Ein wertschätzender Umgang, das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste. Da sind Lehrmethoden oder ob man jetzt Beurteilungen wieder in Ziffernnoten vergibt, eher zweitrangig. Eine Schule, in der Schulleitung, Lehrerinnen, Eltern und Schüler gemeinsam am Zustandekommen eines guten Schulklimas arbeiten, denn gelingende Bildung braucht positive, das Lernen fördernde Beziehungen.“ Davon ist die neue Direktorin der Volks- und Mittelschule Strengberg, Sabine Pfleger-Mühlböck, überzeugt. „Des Weiteren sollen Kreativität und Vielfalt in ‚meiner‘ Schule Platz haben.“

Mit Schulbeginn wechselte sie nach Strengberg, wo sie diesen Monat noch gemeinsam mit ihrer Vorgängerin, Direktorin Maria Papst, die Schule leitet. Mit 30. September verabschiedet sich Maria Papst in den Ruhestand – und die gebürtige Hausmeningerin Sabine Pfleger-Mühlböck übernimmt zur Gänze. „Die Arbeit ist sehr spannend, vor allem die Volksschule ist für mich totales Neuland, da ich sonst immer an Mittelschulen unterrichtet habe“, erzählt die 51-Jährige. Zuletzt war sie 16 Jahre in der Mittelschule Aschbach tätig.

"Sehr positives Schulklima"

Nach drei Wochen fühlt sie sich auch schon sehr wohl in ihrem neuen Arbeitsumfeld: „Es herrscht ein sehr positives Schulklima. Egal ob mit den Eltern, Lehrern oder dem Schulwart-Team. Ich habe die Schule von meiner Vorgängerin wirklich toll übernehmen können und will das auch so weiterführen.“ Ebenfalls wichtig sei ihr eine offene, sich weiterentwickelnde Schule, in der die Umsetzung von verschiedenen Lehr- und Lernformen, neuen Ideen und Projekten und der Einsatz neuester Medien die grundsätzlich positive Einstellung der Schüler zum lebenslangen Lernen fördert und erhält. Meinen engagierten Kollegen und Kolleginnen wird das auch gut gelingen“, ist die neue Direktorin überzeugt.

Besonders gut gefällt ihr auch das Miteinander von Volks- und Mittelschule in Strengberg. „Das würde ich gerne noch enger gestalten und vielleicht gelingt es auch einmal, ein Bildungszentrum für eine gemeinsame Schule der Sechs- bis 14-Jährigen hier zu etablieren“, blickt Pfleger-Mühlböck in die Zukunft.

Die neue Aufgabe als Direktorin kam ihr auch privat sehr willkommen: „Es hat einfach gut gepasst, denn meine drei Kinder sind erwachsen. Mein Jüngster hat heuer auch schon maturiert.“

Und was ist ihr neben der Familie noch wichtig in Ihrer Freizeit? „Sport ist schon mein ganzes Leben ein großes Thema. Ich spiele leidenschaftlich gerne Tennis. Skifahren und Laufen macht mir auch großen Spaß. Eine Zeit lang habe ich auch Triathlon gemacht.“