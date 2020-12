Sebastian Bardach ist gebürtiger Strengberger, 19 Jahre jung und startet derzeit mit seinem Startup „Safro“ durch. Bardach besuchte die Hauptschule in Strengberg und anschließend für ein Jahr die HTL in Perg. Danach entschied er sich für eine Lehre als Grafikdesigner. Aktuell steckt er in seinem letzten Lehrjahr und bereitet sich schon auf die bevorstehende Lehrabschlussprüfung vor. Seit zweieinhalb Jahren ist der junge Mann nach eigenen Angaben aber auch bereits „unternehmerisch unterwegs“ und hat bereits einiges an Erfahrung im Online-Marketing-Bereich gesammelt.

Neben seiner eigenen Modemarke hat Sebastian Bardach nun auch einen neuen „Relaxation Drink“ namens „Safro“ ins Leben gerufen. Seit Mitte Juni dieses Jahres ist „Safro“ im Online-Shop (safro-drink.com) verfügbar und kann von interessierten Kunden bequem nach Hause bestellt werden. Die Entwicklung des Produkts begann vor knapp einem Jahr. Neben Freunden und Helfern aus der Familie konnte der junge Strengberger auch schon einige Investoren an Land ziehen. Die Idee hinter „Safro“ beschreibt Bardach so: „In der heutigen Welt haben die Menschen immer mehr Stress und Druck in der Arbeit, aber auch privat. Da soll unser Produkt ansetzen und den Betroffenen etwas Druck und Stress nehmen und sie entspannen.“ Im Supermarktregal seien, so der Jungunternehmer, immer mehr verschiedene außergewöhnliche Getränke zu finden und die Anzahl an „Energy-Drinks“ nehme rapide zu. Hier will sich Bardachs Startup positionieren. „Safro ist das Gegenteil eines Energy-Drinks“, stellt der Strengberger klar. Das Getränk soll nicht zusätzlich aufputschen und für kurze Zeit Energie verleihen, sondern die Konsumenten nachhaltig entspannen. „Die Energy kommt, wenn man entspannt und ohne Stress ist, dann ganz von selbst“, ist Bardach überzeugt.

Safran erzeugt die entspannende Wirkung

Wie auch schon der Namen des Startups vermuten lässt, ist die Wunderzutat Safran für diese entspannende Wirkung zuständig. Traditionell wird Safran in der persischen Kultur als Tee getrunken. Durch das Interesse an anderen Kulturen und deren Ess- und Trinkgewohnheiten kam Sebastian Bardach auch auf die Idee, einen „Relaxation-Drink“ zu entwickeln. „Ich bin generell sehr an der persischen Kultur interessiert und bin dadurch auf Safran gestoßen“, erklärt der 19-Jährige. Die traditionellen uralten Rezepte zur Safranzubereitung wurden vom jungen Team überarbeitet und für den europäischen Markt a-daptiert. In Zusammenarbeit mit dem Josephinum in Wieselburg konnte das Unternehmen dann die perfekte Rezeptur für den Drink entwickeln. Ebenso setzt man bei der weiteren Produktion auf österreichische Unternehmen. Das Produkt wird deshalb auch in Oberösterreich in Dosen abgefüllt.

Auf die Frage, welche Zielgruppe das Produkt ansprechen soll, meint Bardach: „Vor allem die neue Generation wollen wir ansprechen. Aber auch alle anderen Personen, die eine gesunde Lebensweise bevorzugen und auf „Energy Drinks“ verzichten wollen, können von unserem Getränk profitieren.“ Der nächste Schritt des Startups ist der Vertrieb in der Gastronomie. In den nächsten Wochen starten bereits erste Verhandlungsgespräche mit Unternehmen. „Wir wollen Safro erstmal exklusiv in der Gastronomie vertreiben. Damit wollen wir in dieser schwierigen Corona-Zeit auch diese besonders betroffene Branche unterstützen“, sagt Bardach.

Der gelernte Grafikdesigner ist auch besonders stolz auf seine Website und seinen Instagram-Account. „Unsere Werbestrategie baut auf Educational-Content auf und soll Menschen helfen, die an Stress oder sogar Depressionen leiden“, behauptet der junge Gründer. Deshalb möchte er den Getränkemarkt revolutionieren und die Konsumenten mit „Relaxation Drinks“ bekanntmachen.