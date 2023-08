Haager Vizebürgermeister macht Obst zu Saft

Der Haager Vizebürgermeister Anton Pfaffeneder bietet gemeinsam mit seiner Frau Katharina das Saftpressen zu Hause am Hof an. Dafür hat die Familie die Siebbandpresse von „Wastlbauer“ Karl Wagner übernommen. Bereits im Herbst letzten Jahres konnte man bei Anton Pfaffeneder Obst zu Saft pressen lassen. „Heuer haben wir es stärker beworben, damit das Saftpressen noch mehr Leute in Anspruch nehmen“, erzählt der Vizebürgermeister. Er übernimmt das Pressen, Pasteurisieren und Abfüllen. Verarbeitet werden hauptsächlich Äpfel, Birnen und Quitten.

Pfaffeneder presst aber nicht nur am eigenen Hof, sondern nimmt auch Außentermine wahr. Er kann die Siebbandpresse mobil auf einem Autoanhänger befördern und somit zu Kunden nach Hause fahren. Wenn er auswärts arbeitet, ist der Saft in ungefähr einer Stunde fertig. Bei ihm zu Hause kann man diesen zumeist am nächsten Tag abholen. Bereits im letzten Jahr hat der Vizebürgermeister in den eineinhalb Monaten, in denen er das Saftpressen anbot, viele Termine wahrgenommen. Heuer ist er zuversichtlich, dass er noch mehr Anfragen entgegennehmen wird. Kommen kann jeder, der mindestens 50 Kilogramm Obst dabei hat.

Die Gebinde, in denen der Saft abgefüllt wird, gibt es in den Größen drei, fünf und zehn Liter. Preislich kommt man inklusive Gebinde auf ungefähr einen Euro pro Liter. Aus 50 Kilogramm Obst bekommt man übrigens 30 Liter Saft. Termine werden ab September angeboten und können bis ungefähr Ende Oktober in Anspruch genommen werden.