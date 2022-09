Doppelt so viele Gäste im St. Valentiner Freibad

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Ein heißer Sommer ist zu Ende gegangen und mit dem Ende der Sommerferien auch die Saison in den Freibädern in Haag und St. Valentin. Die Bilanz, die dort gezogen wird, fällt positiv aus.

Rund 26.000 Personen besuchten diesen Sommer das Freibad in Haag. Somit sind die Zahlen deutlich besser als im Vorjahr, in dem rund 19.000 Besucher nach damals noch verpflichtender 3G-Kontrolle Abkühlung im Bad suchten. Ein besonders wichtiger Aspekt für jedes Bad sind seine Saisonkartenbesitzer. Deshalb freut man sich in Haag, auch heuer wieder 250 Karten verkauft zu haben. Außerdem blieben diese preislich gleich, worauf man ebenfalls sehr stolz ist. Verschont blieb man auch in der Saison 2022 von ernsten Badeunfällen. „Da muss ich schon wirklich auf Holz klopfen!“, ist Bademeister Markus Lehmann erleichtert. Wie schon in den vergangenen Jahren kamen die Badegäste mit Kleinigkeiten wie Kratzern oder Abschürfungen davon.

Schwimmkurse waren besonders gut besucht

Besonders gut besucht sind in Haag die Schwimmkurse. Insgesamt fanden drei große, sowie ein kleinerer Kurs statt. Bei den drei Größeren konnte man jeweils 52-60 Teilnehmer und neun Schwimmlehrer vermelden. Den kleineren Kurs besuchten sieben Kinder, die von drei Schwimmlehrern betreut wurden.

Zwei Badeunfälle trüben

die positive Bilanz nicht

Rekordbesucherzahlen vermeldet man in St. Valentin, wo rund 24.500 Personen das Freibad besuchten. Zahlen, die nicht nur deutlich besser sind als jene im Vorjahr, sondern auch die zwei besten Jahre in letzter Zeit, nämlich 2018 und 2019, überbieten. „Dieses Jahr war sogar um das Doppelte besser als die letzten zwei Jahre“, freut sich der für das Bad zuständige Vizebürgermeister Ferdinand Bogenreiter. Die Anzahl der Saisonkartenbesitzer ist in St. Valentin ebenfalls gleichgeblieben, sie liegt auch dieses Jahr wieder bei etwa 350. Auch hier wurde der Preis pro Karte trotz starker Inflation gehalten.

Im Vergleich zu den Kollegen in Haag, waren die Bademeister in St. Valentin bei zwei Badeunfällen gefordert. Sie reagierten wie auch die Angehörige schnell und konnten somit ein größeres Unglück verhindern. So wurde etwa ein bewusstloser Bub aus dem Wasser gerettet und wieder reanimiert. Außerdem verletzte sich ein Badegast beim Rückwärtssalto am Hinterkopf. Auch hier war das Freibad-Team rasch zur Stelle. Der Verletzte wurde im Anschluss im Krankenhaus genäht. „An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal recht herzlich bei unseren Bademeistern und den Angehörigen, die alle sehr schnell und richtig reagiert haben, bedanken“, betont Ferdinand Bogenreiter, der froh ist, dass sich heuer nicht noch mehr Unfälle ereigneten und dass die beiden Pechvögel ihre Pannen unbeschadet überstanden haben.

