Eigentlich wohnen sie in Asten, und doch verbringen sie den Gutteil ihrer Freizeit seit zwölf Jahren im Haus Holzner in Haag, wo sie mit viel Liebe zum Detail im Bauernhaus ihres Sohnes inzwischen ein vielseitiges Museum mit 15 Räumen aufgebaut haben.

Johanna und Fritz Vollgruber hatten nämlich zuvor nach dem Hausbau in Asten sowohl den Keller wie auch den Dachboden und später auch noch die zwei Kinderzimmer ihres Einfamilienhauses vollgestopft, um ihre vielen unterschiedlichsten Sammelgegenstände verstauen zu können.

„Begonnen hat alles bei einem Schrotthändler in einem ehemaligen FLAK-Bunker in Asten."Fritz Vollgruber

Nun aber hat der gelernte Elektrotechniker, der auch zwei Jahre Technischer Schiffsoffizier war, gemeinsam mit seiner in Behamberg gebürtigen Frau, die Verkäuferin war, sowohl Stallgebäude wie auch Heuboden adaptiert und auf zwei Geschoßen nicht nur Werkstätten von Holz oder Eisen verarbeitenden Betrieben wie jenen von Fassbinder, Tischler, Drechsler oder Schmied und Spengler errichtet, sondern zudem das Areal unter anderem mit Näh-, Schreib- und Rechenmaschinen, Waagen oder landwirtschaftlichem Gerät ergänzt.

Auch Gattin Johanna ist in all den Jahren nicht untätig geblieben, sie hat die Sammlung mit vielen zum Teil auch selbst hergestellten Porzellanpuppen, Spielsachen, Küchen- und Haushaltsgeräten sowie wertvollem Geschirr und einer kleinen Schulstube bereichert. Auch so manches wertvolle Kleidungsstück wie das damals schwarze Hochzeitskleid der Großmutter des Museumsinhabers ist zu sehen.

„Begonnen hat alles bei einem Schrotthändler in einem ehemaligen FLAK-Bunker in Asten, wo wir als Schüler die wertvolle wasserdichte Schicht eines Zementsackes herauslösen mussten und uns dafür damals sogar Waffen mitnehmen durften“, erzählt der passionierte Sammler Fritz, der in seiner Waffenkammer unter anderem auch ein Infanteriegewehr von Werndl mit Tabernakelsystem aus dem Jahr 1867 zeigt.

„Wir sind allwöchentlich in Wels auf dem Flohmarkt, wo wir selbst das in unserer Sammlung mehrfach Vorhandene anbieten, jedes Mal aber auch verlässlich das einkaufen, was in unserer Sammlung noch fehlt“, ergänzt die Goldhaubenfrau Johanna. Verständlicherweise blieb da keine Zeit für Urlaube, es gibt nur Verwandtenbesuche in der Schweiz, wo es auf Flohmärkten oder in Gebrauchtwarenläden immer wieder besondere Sammlerobjekte zu ergattern gilt.

Ob alte Radios, ausgefallene Messgeräte oder kaum bekannte Werkzeuge und außergewöhnliche Maschinen – grundsätzlich versucht Fritz Vollgruber mit viel Liebe zum Detail, geschultem Vorstellungsvermögen sowie technischem und handwerklichem Geschick jedes erworbene Objekt vorerst zu zerlegen, dann zu reinigen und allenfalls auch zu reparieren, wobei bisweilen fehlende oder beschädigte Teile von ihm auch neu angefertigt werden müssen.

„Jedes Exponat ist funktionstüchtig, freilich ist damit schonend umzugehen“, betont der nunmehr 77-jährige Vollgruber, der sich sein umfassendes Wissen über spezielle Werkzeuge aus alten Werkzeugbüchern angeeignet hat. Gerne zeigt er anhand der Maschinen auch den Herstellungsprozess auf – von der Leinsamendreschmaschine über das Spinnradl bis hin zur Walkpresse.

„Wenn ich das gesuchte Schaustück irgendwo entdecke, dann spüre ich auch schon ein Kribbeln“, beschreibt Fritz seine Freude und Leidenschaft zum Sammeln. Es ist ein beeindruckendes, überaus breit gefächertes und umfangreiches Sammelsurium, ja ein Lebenswerk – gespickt mit so mancher Rarität wie den Totenbildern von Kaiser Franz Joseph und Sisi oder historisch interessanten Zeitungen aus der Monarchie.

Die Sammlung stellt eine Zeitreise aus verschiedensten Lebensbereichen dar und kann nach telefonischer Anmeldung besucht werden (Heimberg 28, 0650-5322557).