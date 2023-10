50.000 Euro in Haidershofner Güterweg investiert

Rund 50.000 Euro wurden in die Sanierung des Güterwegs Kellerberg in der Gemeinde Haidershofen investiert. Der Güterweg Kellerberg befindet sich bei der Ortsausfahrt in Vestenthal in Richtung der Werkstätte Guttenbrunner. Dieser Güterweg wird vor allem landwirtschaftlich genützt aber auch bei Radfahrern und Wanderern ist er sehr beliebt. Rund ein Drittel des gesamten Güterweges beginnend von der Ortstafel Vestenthal wurde abgefräst und neu asphaltiert.

„Ich freue mich sehr, dass wir den Güterweg nun endlich teilsanieren konnten. Gerade in diesen schwierigen, wirtschaftlichen Zeit ist es nicht selbstverständlich ein solches Projekt umsetzen zu können. Aber Güterwege sind unsere Lebensadern des ländlichen Raums. Ohne sie würde die Infrastruktur am Land nicht so gut sein, wie sie aktuell bei uns in der Gemeinde ist. Danke an das Land Niederösterreich, dass wir zusätzliche Mittel in der Güterwegsanierung bekommen haben. Nur so war es möglich dieses Projekt umzusetzen“, freut sich Bürgermeister Michael Strasser über die Sanierung.