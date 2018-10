Eigentlich hätte der Freizeitpark auf der ehemaligen Mülldeponie in der Herzograder Kurve bereits im Juni 2015 eröffnet werden sollen. Auf dem rund zwei Hektar großen Areal war unter anderem auf 287 Quadratmetern ein Skatepark auf dem letzten Stand der Technik geplant, den es so in Österreich erst zweimal gibt.

Die Idee eines derartigen Parks, die erstmals bereits in den 1990er-Jahren angedacht worden war, musste aber erneut verworfen werden, denn das Land schrieb vor, dass die Deponie vor der Asphaltierung endgültig geschlossen werden müsse.

„Die Grundgedanken sind immer noch die gleichen“

„Diese geforderten Sanierungsarbeiten sind nun abgeschlossen und somit alle Sicherungsmaßnahmen umgesetzt worden“, erklärt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr. Rund um das Grundstück wurde eine Gasdrainage verlegt, die eventuell ausströmendes Gas auffangen soll. Auf dieser wird nun ein Rundweg um das gesamte Gelände errichtet. Weiters mussten ein Sickerbrunnen sowie Entwässerungsrinnen gegraben werden.

Als letzter Schritt vor der Umsetzung wurden nun in der letzten Gemeinderatssitzung – ohne Stimmen der ÖVP, die dem Projekt auf diesem Grundstück weiterhin negativ gegenübersteht – Monitoringmaßnahmen in Höhe von rund 20.800 Euro beschlossen. Dafür wurden zahlreiche Kontrollsonden gesetzt, die nun über ein Jahr lang regelmäßig ausgewertet werden. Wenn die Messungen positiv verlaufen, dann kann die Fläche nach Jahren des Wartens nun doch noch verwendet werden.

„Die Grundgedanken sind immer noch die gleichen“, betont Suchan-Mayr, dass das Gesamtkonzept mit Skate- und Freizeitpark samt Spielplatz und Outdoor-Bewegungsgeräten 2020 umgesetzt werden soll. Angefangen werden soll mit dem Skatepark, für den die notwendigen Geländemodellierungen ja bereits 2015 geschaffen wurden.