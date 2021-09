Nach 13 Jahren Dienst, einem defekten Arm sowie einem Riss in der Membrane bedurfte der mobile Schirm im Schlosshof einer umfassenden Runderneuerung. Vizebürgermeister Alois Seirlehner und Schlossmanagerin Sabine Hummer holten für das Projekt Ziviltechniker Daniel Bierbaumer ins Boot, der den Sanierungsprozess begleitete.

Ende Februar wurden alle Schirmarme abmontiert und von der Firma MHM-Hydraulik aus Strengberg generalüberholt. Die Firma Höfler aus Seitenstetten führte die Reparatur am defekten Schirmarm durch, nötige Adjustierungen an den Verankerungen am Schlossdach nahm die Firma Lehner Dach vor. Im Mai wurden die Arme wieder montiert. Nach genauer Vermessung des Schirmgerüsts konnte dann die Fertigung der neuen Membrane starten. Diese wurde in Deutschland durch die Firma Koch-Membranen hergestellt. Da das ursprüngliche Gewebe nicht mehr lieferbar war, musste eine adäquate Alternative gefunden werden. Die Wahl fiel auf ein Top-Produkt der Firma Sattler aus Graz, das sich durch große Strapazierfähigkeiten auszeichnet. So können auch eventuell auftretende Risse in der Membrane im Gegensatz zum Vormodell repariert werden.

Die aufwendige Montage wurde für Ende Juli festgesetzt. Mittels zweier Mini-Kräne sowie zweier Hebebühnen wurde eine eigens gefertigte Montagekonstruktion über das Schirmgerüst gehievt. Anschließend wurde die maßgefertigte Membrane im Schlosshof aufgelegt, zu den Befestigungspunkten an den Schirmarmen hochgezogen und verankert. Der Schirm war somit für das Kino im Schloss einsatzbereit.

Unwetter waren Belastungsprobe

Starke Unwetter im August stellten ihn in den ersten beiden Veranstaltungswochenenden auch gleich auf die Probe und erforderten noch einige Feinjustierungen. Am Donnerstag fand die Abschlussbesprechung im Sitzungssaal der Gemeinde statt, wo man das Sanierungsprojekt noch einmal Revue passieren ließ. „Dank für das große Engagement gilt dem Bauhof-Team, allen voran Dominik Greimel, Franz Brenn, Michael Leinmüller und Florian Streitner. Bedanken möchte ich mich aber auch bei Daniel Bierbaumer und Vizebürgermeister Alois Seirlehner für ihre Expertise sowie bei allen beteiligten Firmen für die hervorragende Zusammenarbeit“, betont Schlossmanagerin Sabine Hummer, die für die Organisation und Koordination der Bauarbeiten zuständig war.

Der ursprüngliche Schirm war in der Schweiz gefertigt worden, was Wartungsarbeiten kompliziert machte. Seierlehner ist deshalb „froh, dass sich bei der Sanierung Firmen aus der Region, aber auch unsere Mitarbeiter am Bauhof ein Knowhow aneignet haben, auf das wir bei künftigen Instandhaltungsarbeiten zurückgreifen können.“

Dass der Schlosshof wieder eine Überdachung hat, freut auch Bürgermeister Johannes Heuras: „Wir brauchen ihn dringend, denn der Schlosshof ist im Sommer eine beliebte Location für Veranstaltungen der Gemeinde und von Vereinen sowie Hochzeiten und auch beim Adventmarkt kommt er zum Einsatz.“