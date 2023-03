Gemeinde St. Peter in der Au setzt auf Photovoltaik-Ausbau

Einerseits wurde von der örtlich ansässigen Firma Hörmann mittels Drohnenflug das Potenzial erhoben, wo auf gemeindeeigenen Dächern und öffentlichen Parkplatzflächen Photovoltaik-Module errichtet werden können. Bürgermeister Johannes Heuras, Umweltgemeinderat Andreas Gruber und der Obmann des Infrastrukturausschusses und PV-Spezialist Martin Wimmer haben das Ergebnis kürzlich dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. „Zusätzlich zu unseren bestehenden Anlagen zeigt sich ein noch mögliches Gesamtausmaß von rund 1 Megawatt-Stunde“, berichtete Gruber.

Gemeinsam mit den Mitgliedern des Umweltausschusses sollen nun die einzelnen Standorte priorisiert und die Errichtung von PV-Anlagen schrittweise in Angriff genommen werden. Neben dem neuen Feuerwehrhaus stehen noch weitere Objekte ganz oben in der geplanten Umsetzung. „Je nach Standort wird die erzeugte Energie den jeweiligen Gebäudenutzern vor Ort, der Gemeinde selbst, oder – wo es möglich ist und Sinn macht – auch in Form von Bürgerbeteiligung allen Interessierten zugutekommen“, versichert Bürgermeister Johannes Heuras. Ausschlaggebend seien dabei immer der benötigte Eigenenergiebedarf und das Potenzial des Daches. Der Gemeinderat gab in seiner letzten Sitzung grünes Licht für technische Detailplanung, sodass noch heuer tatsächlich Projekte fixiert werden können. „Angedacht ist auch ein Informationsabend für die Bevölkerung, bei welchem die Vorteile und Möglichkeiten von Photovoltaik-Anlagen und insbesondere Energiegemeinschaften erörtert werden sollen.“

Mögliche Standorte für Freiflächenanlagen



Die zweite Studie, die die Gemeinde in Auftrag gegeben hat, betrifft die Möglichkeit von Photovoltaik-Freiflächenanlagen. In Niederösterreich sind Anlagen über 50-Kilowatt-Stunden und bis maximal zwei Hektar Fläche durch die Gemeinde einer Widmung zuzuführen. Aktuell gibt es in St. Peter/Au noch keine derartige Widmung, aber erste Anfragen sind bereits eingelangt. Die hohen Einspeisetarife machen die Errichtung von Anlagen auf Freiflächen derzeit besonders interessant.

Seitens der Gemeinde möchte man alle Aspekte gut miteinander abwägen. Daher wurde das Raumplanungsbüro Schedlmayer aus Loosdorf beauftragt, entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen in einem ersten Schritt jene Flächen zu erheben, die überhaupt für eine derartige Widmung infrage kommen könnten. „Insbesondere die Bodenbonität, also jene Zahl, die Auskunft über die Qualität eines Ackers oder Feldes gibt, ist hier wesentlich. Schließlich wollen wir nicht wertvolles Ackerland einer anderen Widmung zuführen“, stellt Umweltgemeinderat Andreas Gruber klar.

Derzeit wird im zuständigen Ausschuss über verschiedenste Kriterien einer Umwidmung debattiert. Klarer Grundtenor ist hier, dass zunächst die vorhandenen Dachflächen genutzt werden sollen und dies in jedem einzelnen Fall als erster Schritt geprüft werden soll. Einige weitere Punkte, wie etwa verpflichtende Bürgerbeteiligung ab einer gewissen Größe der Anlage, oder Doppelnutzungen im Sinne von „Agri-PV“, also PV und landwirtschaftliche Nutzung gleichzeitig, werden noch auf ihre rechtliche Umsetzbarkeit geprüft. „Raumordnung ist immer der Ausgleich des Interesses des Einzelnen mit den Interessen der Allgemeinheit. Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, werden wir Photovoltaik definitiv benötigen. Allerdings sollten wir dafür nicht unsere besten Äcker und Felder verwenden. Deshalb gehen wir auch sehr sorgsam und bedacht an dieses Thema heran“, betont Heuras. Noch vor dem Sommer soll der fertige Kriterienkatalog auf dem Tisch liegen.

