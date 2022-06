Landjugend Ernsthofen feierte 75 Jahr-Jubiläum

Werbung

Am Sonntag feierte die Landjugend Ernsthofen ihr 75-jähriges Bestehen am Ortsplatz. Nach der von Pfarrer Johann Zarl abgehaltenen Feldmesse, welche von den Landjugendmitgliedern musikalisch gestaltet wurde, sorgten die „MostBradler“ für Stimmung beim Frühschoppen. Ein Höhepunkt waren die „Lederhosenschnoiza“ aus St. Pantaleon, die am Nachmittag die Gäste unterhielten.

Als besondere Überraschung zum Jubiläum überreichten Bürgermeister Karl Huber und geschäftsführender Gemeinderat Manfred Gassner symbolisch einen Schlüssel für den zukünftigen Landjugendraum. Der Verein konnte sich über viele Besucher freuen, auch einige ehemalige Mitglieder nahmen am Fest teil. Diese konnten mithilfe eines Zeitstrahls, sowie den Sprengelbüchern der letzten 75 Jahre, in alten Erinnerungen schwelgen.

