Glasfaser in St. Peter/Au: Erster Anschluss aktiviert

Seit einigen Monaten wird in der Marktgemeinde auf Hochdruck gearbeitet und an allen Ecken und Enden gebaggert. Groß war nun die Freude bei allen Beteiligten, als vergangene Woche das erste Haus an das superschnelle Glasfasernetz angeschlossen werden konnte.

Bürgermeister Johannes Heuras, Ortsvorsteher Josef Streißlberger und Digitalisierungsbeauftragter Johannes Tanzer statteten dem Ehepaar Ellinger am Griesfeldweg einen Besuch ab, um diesen freudigen Anlass gebührend festzuhalten.

Insgesamt haben knapp die Hälfte der rund 900 Haushalte im Ausbaugebiet einen Glasfaseranschluss bestellt. Diese werden nun bis in den Sommer sukzessive aktiviert. Alois Ellinger zeigte sich begeistert von der neuen Leitungsgeschwindigkeit: „Natürlich wollte ich es auch gleich testen. 150 Mbit/s soll mein Paket schaffen, 152 Mbit/s habe ich tatsächlich erreicht. Wirklich toll!“, freut er sich.

Die Gemeindevertreter sind ebenso überzeugt, dass Glasfaser die Technologie der Zukunft ist. Darum bemüht man sich auch intensiv um weitere Ausbauschritte. „Gemeinsam mit 16 anderen Gemeinden im Bezirk haben wir um weitere Fördergelder zur Verlegung von Glasfaser angesucht. Ambitioniertes Ziel ist, bis 2028 alle Ortsteile der Großgemeinde zu erschließen“, sagt Bürgermeister Heuras. Bis es soweit ist, wird zunächst aber das St. Peterer Ortszentrum ausgebaut. Die Firma Held und Franke im Auftrag der nöGIG sowie die Firma Stockinger im Auftrag der Gemeinde sind hier tatkräftig am Verlegen der Leerverrohrungen. Die Firma Fibernex kümmert sich um das Einblasen der Glasfaser in die verlegten Leitungen. „Eine Baustelle ist natürlich immer eine Herausforderung. Ich danke allen Anrainern für die Geduld und den beteiligten Firmen für ihre Bemühungen für eine möglichst friktionsfreie Baustellenabwicklung“, fügt der Bürgermeister hinzu. Im Sommer soll dann mit den Baustellen ein Ende sein und alle Mühen belohnt werden, wenn dafür dann superschnelles Glasfaserinternet in den St. Peterer Haushalten verfügbar ist.

