Preis für die neue Apotheke in Haidershofen

Über eine besondere Auszeichnung darf sich das Team der Haiho-Apotheke freuen. Beim apo.business-Award erhielt man in der Kategorie „Umbau/Neubau“ einen Anerkennungspreis für eine der schönsten Apotheken-Neugründungen in Österreich.

„Wir freuen uns sehr, dass wir für unsere neue Wirkungsstätte in Haidershofen diese Auszeichnung erhalten haben“, berichtet Apothekerin Cornelia Pohn. Die Haiho-Apotheke ist mittlerweile seit März dieses Jahres am neuen Standort neben der Raiffeisenkasse Haidershofen in Betrieb und erfreut sich großer Beliebtheit bei den Kunden. Seit der Eröffnung der neuen Ordination von Ärztin Simone Bis wurden die Öffnungszeiten an die Ordinationszeiten angepasst. Die Apotheke hat nun von 7.30 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. In Zukunft veranstaltet man auch Workshops und Themenabende zu verschiedenen Bereichen. Gratis PCR- und Antigen-Tests werden nach wie vor in der Apotheke durchgeführt. Anmeldung: www.haiho-apotheke.at.