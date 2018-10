„Rauchen verboten“ heißt es seit 1. Oktober bei Veranstaltungen, die im Kultursaal und in der Mehrzweckhalle Behamberg ausgetragen werden. Die neue Verordnung der Gemeinde kam nun erstmals ganz offiziell im Rahmen des „Final Fall“ der Landjugend am Samstag zum Tragen.

„In allen Räumen, die mit Unterricht zu tun haben“

„Das ist dem neuen Bundesgesetz geschuldet“, informiert Bürgermeister Karl Josef Stegh über den Grund der neuen Richtlinien. „Es ist absolutes Rauchverbot in allen Räumen zu erteilen, die mit Unterricht zu tun haben“, erklärt Stegh.

Damit ist nicht nur am ganzen Freigelände der Schule Rauchverbot verhängt, sondern natürlich auch in allen Bereichen, die direkt mit dem Schulgebäude verbunden sind, wie eben die Mehrzweckhalle, die ja als Sporthalle von den Schülern stark frequentiert ist. „Schon bisher galt in der Turnhalle Rauchverbot. Dieses ist nun auch auf alle weiteren Räumlichkeiten sowie auf den Eingangsbereich der Mehrzweckhalle ausgedehnt“, berichtet der Ortschef.

Um bei Veranstaltungen Rauchern die Möglichkeit zu bieten, ihrem Laster zu frönen, wurde der Außenbereich des Bühnenzugangs zur Raucherzone erklärt. „Denn dieser Bereich befindet sich nicht auf Schulareal“, betont Stegh.