Folke Tegetthoff nahm Volksschulkinder mit auf eine Fantasiereise

Seit 17 Jahren besucht Tegetthoff mit der „Schule des Zuhörens” Schulen, Vereine, Unternehmen und Bildungseinrichtungen. In dem 60-minütigen Erzählvortrag geht es um das aktive Zuhören und um die Fantasie, die die Worte des steirischen Künstlers zu Bildern im Kopf werden lässt. Tegetthoff erzählte den Volksschulkindern von Mucke und dem Schwein Ada, das unverhofft das Fliegen erlernt, vom verrückten Hirtensimmerl und der Kuh Molli, die einen bösen Kobold mit Baldrian verscheucht. In den letzten beiden Erzählungen entführte Tegetthoff die Kinder nach Afrika, wo ein Jäger versehentlich eine Python statt eines Löwen einfing und wo ein Leopard das Babysitting für einen Kolibri übernahm.

Aufmerksamkeitsspanne bei Kindern gesunken

„Zuhören hat viel mit Sich-Zurücknehmen und dem Eingehen von Kompromissen zu tun, was in unserer egoistischer gewordenen Gesellschaft immer schwieriger wird”, erklärte Tegetthoff den pädagogischen Hintergrund der „Schule des Zuhörens”. Die Aufmerksamkeitsspanne sei bei Kindern früher größer gewesen als heute, sei aber bei Landkindern noch größer als bei Stadtkindern. Besonders groß sei das Stadt-Land-Gefälle bei Schülern ab der fünften Schulstufe. „Bei Kindern ist die Sehnsucht nach dem Zuhören größer geworden, da sie tagtäglich mit Reizen überflutet werden und sich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren können”, erklärte Tegetthoff. Bei erwachsenen Teilnehmern der „Schule des Zuhörens“ komme es oft zu einem „Aha-Erlebnis”. „Sie erfahren etwas über die eigenen Sehnsüchte und Bedürfnisse, weil sie realisieren, welch großes Problem das Nicht-Zuhören in unserer Gesellschaft geworden ist”, erklärte Tegetthoff.