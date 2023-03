HLS Erla: Projekte mit Leben erfüllen

Das Unterrichtsfach Projektmanagement erlernen die Schülerinnen und Schüler des fünfjährigen Ausbildungsschwerpunkts Sozialmanagement an der Höheren Lehranstalt in Erla nicht nur theoretisch. So bereiten sie in der 3. Klasse Projekte in verschiedenen sozialen oder pädagogischen Einrichtungen vor.

Aktuell gestalteten die Schüler Programm-Vormittage mit den Bewohnern im Tageszentrum Haag und Ernsthofen sowie mit den Schülern der beiden dritten Klassen der Volksschule Langenhart und der Allgemeinen Sonderschule Haag. Schüler aus Oberösterreich hingegen waren über die niederösterreichischen Landesgrenzen hinaus im Seniorenheim Eberstallzell oder im Zentrum Spattstraße in Linz im Einsatz.

„Es war eine besondere Herausforderung und lehrreiche Erfahrung für uns, das gelernte theoretische Wissen aus dem Fach Projektmanagement in die Praxis, mit eigentlich fremden Personen, umzusetzen“, erklärt Marlies Reitbauer, Schülerin der 3. HLS in Erla. „Wir werden nicht nur optimal auf das Berufsleben vorbereitet, sondern im Rahmen unserer verschiedenen Praktika sehr gefordert“, ergänzt Schülerin Celina Schmidinger.

„Schüler reifen zu jungen Erwachsenen

In der Höheren Lehranstalt für Sozialmanagement in Erla, die soziale und wirtschaftliche Fächer kombiniert und mit der Matura abschließt, finden verschiedene Pflichtpraktika statt. In der gesamten dritten Klasse sind die Schüler jeden Freitag in sozialen oder pädagogischen Einrichtungen tätig, aber auch im Gesundheitsbereich. Zwischen der 3. und 4. Klasse und der 4. und 5. Klasse findet jeweils im Sommer ein achtwöchiges Praktikum statt. Da hört das Schuljahr Ende Mai auf.

„Die Praktika werden von unseren Lehrkräften optimal vorbereitet und im Fach Praxisreflexion begleitet. Insbesondere durch die Erfahrungen in den Praktikumsstellen reifen die Schüler zu jungen Erwachsenen heran“, erklärt Direktorin Margret Grill.

Am 14. Oktober des heurigen Jahres findet im neu gebauten Valentinum in St. Valentin der Maturaball der fünften Klasse statt. Mit der Organisation des Maturaballs in der 4. Klasse tun sich die Schüler aufgrund des lebensnahen Unterrichts in Projektmanagement ebenfalls leicht. „Für den Herbst sind für die fünfjährige Höhere Lehranstalt für Sozialmanagement, genauso wie für die dreijährige Mittlere Fachschule für Sozialberufe, noch Plätze frei“, macht die Direktorin Werbung für ihre Schule.

