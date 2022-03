117 Ukrainer in den Schulen im Bezirk Amstetten

Werbung

Die Masken in der Schule bleiben, mehrmalige Corona-Tests in der Woche auch. Das macht das Unterrichten und das Lernen nicht leichter. Nun kommen bald Hunderte ukrainische Flüchtlinge im Schulalter dazu, um die sich Lehrer kümmern müssen.

„Die Lage in den Schulen ist problematisch, da gerade jetzt viele Lehrer ausfallen oder in Quarantäne müssen“, sagt der Leiter der Außenstelle der Bildungsdirektion im Mostviertel, Josef Hörndler. „Es gab vergangene Woche Schulen, wo nur mehr ein Lehrer im Dienst war“, erzählt Hörndler, „etwa in der Volksschule Konradsheim in Waidhofen.“ Mit der Anheuerung von Studenten helfe er sich jetzt aus oder mit der kurzzeitigen Versetzung von Lehrern. An so gut wie allen Schulen fallen derzeit viele Vertretungsstunden an.

Bereits 117 Kinder aus der Ukraine in den Schulen

„Trotzdem bemühen sich die Schulen, Veranstaltungen abzuhalten, Skikurse und Wien-Wochen durchzuführen oder Schwimmtage umzusetzen. Das Engagement ist groß“, sagt Hörndler. Während man beim Corona-Regime zumindest teilweise bereits Routine entwickelt hat, kommt schon die nächste Herausforderung auf den Schulbetrieb zu: Flüchtlingskinder aus der Ukraine, die unterrichtet werden sollen. 117 Kinder sind in den Schulen der Bildungsregion schon angekommen, Hunderte warten auf eine Schulzuweisung. Die Direktorin der Volksschule Werkstraße in St. Valentin, Barbara Aschauer, antwortet mit einer guten Nachricht: „Der erste ukrainische Junge, der zu uns in die Schule gekommen ist, ist Bogdan aus Odessa. Er ist neun Jahre alt und bereits gut von den Klassenkameraden angenommen.“ Der Bub nimmt in der Früh per Internet zwei Stunden am Unterricht in seiner Heimatschule in Odessa teil, danach am Unterricht in der VS Werkstraße. Ihm und seiner Familie schwappte eine Welle der Hilfsbereitschaft entgegen. „Eltern bringen unaufgefordert Schulsachen für ihn, jede Klasse veranstaltet eine Schuljause für die Flüchtlingshilfe“, sagt Aschauer.

Ähnliches berichtet Direktorin Ulrike Bauer aus St. Leonhard in Waidhofen. „Oleg kommt aus Kiew, ist sieben Jahre alt und teilweise im Online-Unterricht mit seiner Schule in Kiew, zum Teil vor Ort im Unterricht“, sagt Bauer. „Er und seine Mutter verbrachten sechs Tage im Keller, bevor sie nach Österreich flohen. Der Vater und der 19-jährige Bruder mussten bleiben“, weiß Bauer.

Jene 20 russischen und ukrainischen Waisenkinder, die im Februar auf Einladung des Parlamentspräsidenten Wolfgang Sobotka auf der Forsteralm Skifahren gelernt hatten, wurden gleich nach Ausbruch des Kriegs aus der Ukraine geholt und in Waidhofen sicher untergebracht. „In den nächsten Tagen erwarten wir weitere Familien, darunter rund 30 Kinder“, sagt Hörndler. Der Neo-Valentiner Bogdan spielt jedenfalls mit seinen Freunden bereits Fußball. Das ist eine Sprache, die Gäste und Gastgeber ohne Dolmetsch verstehen.

