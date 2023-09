Entdeckungen auf der Streuobstwiese

Im Rahmen des LEADER-Projekts „Bewusstseinsbildung Streuobstwiesen“ der Moststraße kooperierte die Gemeinde Wolfsbach mit der Biologin Heidemarie Moser-Sturm, um die Schüler der zwei 2. Klassen der Volksschule am Mittwoch auf eine Entdeckungsreise zu der nur zweimal jährlich gemähten Streuobstwiese der Familie Franziska und Markus Wagner in die Kumpfmühle einzuladen. Ziel ist es, der Schuljugend diese einzigartige Mostviertler Kulturlandschaft nahezubringen und für den ökologischen Mehrwert zu sensibilisieren.

„Streuobstwiesen sind besonders wertvoll für die regionale Kultur- und Naturlandschaft, aber durch die Intensivierung der Landwirtschaft gefährdet. Das Schulprojekt soll deren Bedeutung hervorheben, verborgene Schätze enthüllen und die arbeitsintensive Pflege betonen“, umreißt Workshopleiterin Heidemarie Moser-Sturm die Bedeutung dieser Schulveranstaltung. Nachdem auch ein Lehrerhandbuch und Broschüren für Schüler entwickelt worden sind, soll die Projektleitung in weiterer Zukunft von Lehrern übernommen werden, die hierfür ausgebildet werden, um die Besonderheiten von Streuobstwiesen eigenständig vermitteln zu können.

Von Fledermauslosung und Tausendfüßern

Die Schüler konnten in der freien Natur den Lebensraum Streuobstwiese, der von der Wurzel- und Streuschicht über die Kraut- und Blütenschicht bis hin zu Stamm- und Kronenbereich in Stockwerke unterteilt werden kann, und deren Bewohner näher kennenlernen und dabei viel über ihren Aufbau, ihre Vielfalt an Lebensräumen bis hin zur Obstverarbeitung zu Saft und Most erfahren. Die Kinder hatten auch diverse Suchaufträge in Kleingruppen auszuführen und entdeckten dabei unter Verwendung von Becherlupen Spinnentiere, Schaumzikaden und Tausendfüßer.

Zudem bewunderten sie die alten Bäume als wichtige Unterschlupfmöglichkeiten für Tiere. Immerhin finden auf derlei Streuobstwiesen auch bis zu 15 Fledermausarten ihren Lebensraum, was angesichts ihrer Gefährdung in Österreich bemerkenswert ist. „Diese Wiesen tragen folglich zur Stabilisierung des Ökosystems und der Biodiversität bei und sind in Zeiten des Klimawandels von unschätzbarer Bedeutung“, ergänzt Umweltpädagogin Moser-Sturm, die auch eine Fledermauslosung vor Ort entdecken und zeigen konnte. Spielerisch wurde den Kindern im „Fledermausspiel“ auch die Ultraschall-Echo-Ortung vermittelt. Im heurigen Schuljahr werden insgesamt zehn Schulen im Rahmen der LEADER-Förderung der Moststraße betreut, grundsätzlich aber soll jedem Kind der geführte Besuch einer heimischen Streuobstwiese während seiner Schulzeit ermöglicht werden.