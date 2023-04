Haidershofner Schüler retten Leben

Im Mittelpunkt dieses Projekts steht die Anwendung der Herzdruckmassage. Die Schülerinnen und Schüler lernen und üben diese bereits ab der 1. Klasse und wiederholen die lebensrettende Maßnahme in jedem Semester bis zur 4. Klasse.

„Durch die jährliche Wiederholung der Erste-Hilfe-Maßnahmen ab der 5. Schulstufe lernen Kinder im Ernstfall rasch und richtig zu helfen. So sollen die Kids Sicherheit bekommen und sich später im Ernstfall auch trauen, bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand zu reanimieren“, erklärt Heidemarie Praschak-Steininger, Lehrerin an der NÖMS Haidershofen und Erste-Hilfe-Lehrbeauftragte. Um die Wiederbelebung bestmöglich trainieren zu können, sponserte der Elternverein der Mittelschule zehn Wiederbelebungspuppen, an denen die Schülerinnen und Schüler nun fleißig die Herzdruckmassage üben.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.